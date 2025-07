Il ventilatore smart di SwitchBot è un AFFARE al Prime Day: -50€

Ti restano solo poche ore per approfittare del forte sconto proposto da Amazon nel Prime Day che taglia il prezzo del ventilatore smart di SwitchBot. Non è un modello come tutti gli altri: integra funzionalità intelligenti studiate per massimizzare il comfort nell’ambiente domestico, riducendo al tempo stesso i consumi. Vediamo cosa lo rende un affare da cogliere al volo, prima che termini l’evento.

Un ventilatore può essere smart? Sì, quello di SwitchBot

Ha in dotazione una tecnologia per la circolazione d’aria 3D così da rinfrescare ogni ambiente grazie al potente flusso generato dalle pale da 11 pollici e alla regolazione dell’inclinazione orizzontale e verticale fino a 90 gradi, completamente gestibile tramite app. È perfetto in combinazione con i climatizzatori, favorendo una distribuzione uniforme della temperatura e contribuendo così a ridurre i consumi energetici. Progettato per la massima portabilità, funziona sia con cavo sia in modalità wireless, grazie alla batteria da 3.600 mAh e alla ricarica USB-C, rendendolo ideale anche per l’utilizzo all’aperto o in ambienti senza prese di corrente. È silenzioso, con soli 24 dB di rumore, risultando perfetto per ambienti di lavoro e per il riposo notturno. Non mancano nemmeno i comandi touchscreen, il telecomando e il controllo vocale (se collegato a SwitchBot Hub). Trovi altri dettagli nella descrizione completa.

Il conto alla rovescia è iniziato: il Prime Day 2025 si chiuderà definitivamente entro la giornata di oggi. Hai ancora la possibilità di accedere alle promozioni in corso attivando gratuitamente la prova di 30 giorni di Amazon Prime, senza alcun costo iniziale.

Non lasciarti sfuggire l’occasione e acquista il ventilatore smart di SwitchBot al prezzo minimo storico di 79,99 euro. Lo sconto è applicato in automatico. Se lo ordini adesso arriverà a casa tua con la consegna gratis entro pochi giorni.