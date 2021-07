Verizon e Mastercard insieme per i pagamenti in 5G

Stretta di mano siglata tra Verizon Business e Mastercard al fine di supportare la transazione verso il 5G dell'industria globale dei pagamenti, in particolare quelli contactless. Il focus è concentrato in particolare sulla tecnologia Tap on Phone messa a punto dal gigante delle carte di credito che sfrutta l'interazione tra i chip NFC presenti nei dispositivi e i POS dei negozi.

5G e pagamenti: Verizon e Mastercard insieme

Le due realtà collaboreranno su questo fronte all'interno del New York City Tech Hub di Mastercard. L'obiettivo comune è quello di sviluppare soluzioni in grado di far leva sulle potenzialità del 5G in modo da rendere la gestione delle transazioni ancor più semplice, immediata e conveniente, per tutte le parti in gioco, chi paga e chi incassa. Queste le parole di Sampath Sowmyanarayan, CRO di Verizon Business.

Le necessità dei business e le richieste dei clienti cambiano di continuo. Un elemento chiave per un successo di lungo termine è la capacità nel rimanere agili e di allinearsi alle strategie finanziare così come ai partner che dispongono di strumenti e capacità per innovare l'industria. Unendo le proprietà intellettuali e la tecnologia 5G di Verison con la profonda conoscenza, i servizi e le soluzioni di Mastercard, la partnership risulta perfettamente in linea con quanto stiamo cercando di ottenere in Verizon come creatori di soluzioni in grado di cambiare le cose.

In cantiere anche tecnologie per fornire esperienze di shopping personalizzate, finalizzate indifferentemente all'acquisto di beni fisici e digitali. Chiudiamo con il commento di Linda Kirkpatrick, President di Mastercard per il Nord America.