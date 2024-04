Lenovo ThinkPad P: workstation mobile con Core Ultra

Lenovo ha annunciato quattro nuove workstation mobile con processori Intel Core Ultra. ThinkPad P1 Gen 7, P16v i Gen 2, P16s i Gen 3 e P14s i Gen 5 sono notebook di fascia alta per aziende e professionisti che offrono caratteristiche utili durante le attività lavorative. Saranno disponibili in Europa (quindi anche in Italia) a partire dal mese di maggio.

Lenovo ThinkPad P: specifiche e prezzi

La workstation mobile più interessante è ThinkPad P1 Gen 7, in quanto è la prima al mondo con memoria LPDDR5x LPCAMM2. Questo formato modulare, introdotto da Lenovo in collaborazione con Micron, permette di ridurre lo spazio occupato del 64% rispetto al formato SODIMM e i consumi fino al 61%.

Il notebook ha uno schermo da 16 pollici (IPS con risoluzione FHD+ e QHD+ o OLED touch con risoluzione UHD+), processori Intel Core Ultra fino al Core Ultra 9 185H, fino a 64 GB di RAM, SSD PCIe 4.0 fino a 8 TB, scheda video Intel Arc integrata, NVIDIA GeForce RTX 4060/4070 o RTX 1000/2000/3000 Ada Generation, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3, uscita HDMI 2.1, quattro porte USB (tre Type-C e una Type-A), lettore di impronte digitali e batteria da 90 Wh rimovibile. Il prezzo base è 2.450 euro.

Il ThinkPad P16v i Gen 2 ha specifiche simili con alcuni minime differenze: fino a 96 GB di RAM DDR5, SSD fino a 4 TB, porta RJ-45 (Gigabit), connettività Wi-Fi 6E e 4G opzionale. Lo schermo da 16 pollici è disponibile solo con pannello IPS e non ci sono configurazioni con NVIDIA GeForce RTX 4060/4070. Il prezzo base è 2.140 euro.

I ThinkPad P16s i Gen 3 e P14s i Gen 5 sono praticamente identici. Cambiano solo la diagonale dello schermo (16 e 14,5 pollici) e il tipo di pannello (anche OLED touch per il primo, solo IPS per il secondo). Entrambi integrano i nuovi processori Intel fino al Core Ultra 9 185H, fino a 96 GB di RAM DDR5 e SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB.

Le altre specifiche sono: scheda video Intel Graphics, Intel Arc e NVIDIA RTX 500 Ada Generation, quattro porte USB (due Type-A e due Type-C), uscita HDMI 2.1, connettività Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e 4G opzionale (solo P16s), jack audio, lettore di impronte digitali e batteria da 57 o 75 Wh. I prezzi base sono 1.740 euro (P16s) e 1.710 euro (P14s).