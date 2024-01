Micron annuncia i nuovi moduli LPCAMM2 con LPDDR5X

I futuri notebook integreranno moduli di memoria LPCAMM2. Questo nuovo formato, annunciato da Micron al CES 2024 di Las Vegas, offre diversi vantaggi rispetto al tradizionale SODIMM, tra cui la possibilità di effettuare l’upgrade della RAM. I primi moduli saranno in vendita entro metà anno a marchio Crucial.

Micron LPCAMM2 con LPDDR5X

Tutti i notebook attuali integrano moduli di memoria SODIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module). Come si deduce dal nome, il formato introdotto nel 1997 è una versione ridotta delle DIMM per desktop. Lo standard CAMM2 (Compression Attached Memory Module), annunciato dal JEDEC il 5 dicembre 2023, offre quattro principali vantaggi.

I moduli CAMM2 occupano il 64% di spazio (volume) in meno. Le dimensioni sono 78x34x4,5 millimetri. Il modulo LPCAMM2 (LPDDR5X CAMM2) di Micron (16/32/64 GB) può funzionare ad un frequenza massima di 9.600 MHz (quelli in vendita nel 2024 saranno a 7.500 MHz), quindi le prestazioni sono fino al 71% superiori (test effettuato con il benchmark PCMark 10). Infine i consumi sono fino al 61% inferiori. Oltre alle memorie LPDDR5X possono ospitare anche LPDDR5 e DDR5.

I moduli SODIMM sono spesso saldati sulla scheda madre, quindi non è possibile l’upgrade (a meno che non sia presente uno slot libero). Il modulo LPCAMM2 è invece fissato con tre viti. Ciò permette di sostituirlo con uno di maggiore capacità. L’operazione può essere eseguita anche da un utente poco esperto. Come detto, i primi moduli LPCAMM2 arriveranno sul mercato entro metà 2024 a marchio Crucial.