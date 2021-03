Verkada, ecco dov'erano le chiavi del panopticon

Il Panopticon è un sistema teorizzato da Jeremy Bentham come il carcere ideale in virtù del fatto che ogni singola cella era sempre osservabile e ciò avrebbe comportato un comportamento più rigoroso da parte di tutti. Presto quell’immagine assunse però una valenza negativa derivante dalla teorizzazione di un mondo alla “1984” nel quale tutti sarebbero stati controllati da una entità centrale che avrebbe assunto così eccessivo potere. Quanto manifestatosi con l’attacco a Verkada ha mostrato un assaggio di ciò che può determinare la nascita – e la caduta – di un Panopticon, con le videocamere violate e con l’accesso completamente aperto a qualsiasi invasore esterno.

A poche ore dall’attacco se ne sa qualcosa di più, ma nulla di tranquillizzante. Infatti emergono due dettagli inquietanti, dei quali l’azienda dovrà chiaramente rispondere.

Il primo è relativo all’esistenza di un centinaio di utenze “super-admin” che avevano la possibilità di accedere a tutte le videocamere installate, potendo così liberamente vedere il flusso di immagini di ogni impianto installato. Considerato il fatto che alcuni ambienti fossero decisamente sensibili (carceri, aziende di grande importanza, abitazioni private) emerge chiaramente l’inopportunità di maglie di sicurezza tanto lasse.

Il secondo è relativo alla modalità con cui si è avuto accesso alle videocamere. Tra i responsabili vi sarebbe infatti l’hacker svizzero Tillie Kottmann, in seguito anche bannato da Twitter per aver divulgato materiale sottratto da opera di hacking.

New: Tillie Kottmann, one of the hackers responsible for the hack of security camera company Verkada, has been permanently suspended by Twitter for violating its “rules against distribution of hacked material.” This is the noticed they received. pic.twitter.com/0RC7eudOXz

— William Turton (@WilliamTurton) March 10, 2021