Verti è una sentenza: 10% di sconto immediato sulle nuove polizze auto

La compagnia assicurativa spagnola Verti, appartenente al colosso MAPFRE, garantisce il 10% di sconto immediato sulle nuove polizze auto. Lo sconto viene applicato a tutti gli automobilisti che effettuano un preventivo online tramite il sito web della compagnia e completano il pagamento mediante carta di credito o debito, PayPal o bonifico bancario.

Chi lo desidera può anche scegliere di pagare l’importo dell’assicurazione online Verti in dodici rate mensili. Inoltre, fino al 15 dicembre è possibile acquistare a prezzo scontato il pacchetto Tutela giudiziaria base e Assistenza stradale deluxe: nell’ambito della promozione in corso, il prezzo è pari a 39,99 euro.

Come effettuare un preventivo di una polizza auto con Verti

Il primo passaggio per effettuare un preventivo per la propria auto è collegarsi alla pagina iniziale di Verti. Una volta effettuato l’accesso alla home page, è sufficiente individuare la sezione dedicata al preventivo, intitolata “Calcola un preventivo per la tua auto”. A questo punto arriva il momento di inserire la targa dell’auto e la data di nascita del proprietario, oltre la spunta accanto alla voce “Ho letto e accetto l’Informativa Privacy” per accettare i termini di utilizzo della compagnia assicurativa spagnola Verti.

Dopo pochi secondi si aprirà una nuova pagina con tre diverse proposte di preventivo in base alle garanzie accessorie presenti. A questo proposito ricordiamo che la garanzia Responsabilità Civile (RC Auto) è sempre obbligatoria per tutti gli automobilisti.

I prezzi di ciascun preventivo includono già il 10% di sconto web, che può essere mantenuto completando l’acquisto di una nuova polizza sul sito Verti tramite i metodi di pagamento descritti in precedenza. Vi confermiamo infine la possibilità di scegliere anche il pagamento a rate mensili, trimestrali o semestrali.

Per completare con successo il preventivo gratuito di Verti è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata raggiungibile tramite il bottone qui sotto.