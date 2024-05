Very Mobile: tutto a soli 5,99 euro, attiva in 3 minuti

Ti bastano solo 3 minuti per attivare la nuova offerta di Very Mobile: include 150 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 5,99 euro al mese. In più, solo per questi giorni (scade il 27 maggio), la prima ricarica è in omaggio. Passiamo in rassegna tutte le caratteristiche per capire cosa la rende un’ottima occasione, da cogliere al volo.

Attiva in 3 minuti l’offerta di Very Mobile

Puoi contare su SIM e attivazione gratuite, nessuna spesa di spedizione, zero vincoli contrattuali e possibilità di fare tutto con SPID, in modo semplice e veloce. Non ci sono consumi nascosti o imprevisti, non devi far fronte ad alcun costo per il passaggio da altro operatore. Inoltre, la copertura è garantita per il 99,7% del territorio con rete 4G e, in caso di necessità, è possibile fare affidamento su un servizio di assistenza. In più, se hai in programma un viaggio all’estero, sappi che avrai a disposizione 6,4 Giga oltre a tutti i minuti e gli SMS inclusi, senza alcun costo aggiuntivo, in tutti i paesi dell’Unione Europea. Per altre informazioni visita la pagina dedicata.

Hai bisogno di più traffico dati? Nessun problema: Very Mobile ti offre la possibilità di scegliere 200 GB a 6,99 euro al mese, 250 GB a 7,99 euro al mese oppure 320 GB a 9,99 euro al mese. Tra gli altri vantaggi offerti c’è il fatto che il rinnovo avviene lo stesso giorno di ogni mese, così da potersi ricordare facilmente la data esatta (può comunque essere verificata in ogni momento nell’applicazione dedicata).

La promozione è riservata ai clienti di alcuni operatori come iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, Sky Mobile, Rabona, Tiscali e altri. Per l’elenco completo rimandiamo al sito ufficiale. Come scritto in apertura, per approfittarne e attivarla in 3 minuti si hanno a disposizione pochi giorni: scadrà il 27 maggio.