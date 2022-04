Very: PROMO con 60GB a meno di 5 euro al mese

Very rispolvera la sua PROMO lancio a 4,99€ al mese utile sia come SIM secondaria ma soprattutto per chi vuole ridurre la propria spesa mensile. Questa tariffa, infatti, è disponibile a meno di 5 euro al mese.

Questa tariffa è attualmente disponibile ONLINE per chi intende cambiare gestore solo fino al 9 Maggio 2022, salvo eventuali proroghe.

Very: ecco la PROMO per risparmiare!

L’offerta telefonica di questo virtuale prevede 60 Giga che diventano 30 Giga dal secondo mese in 4G su rete WINDTRE fino a 30 Mbps di velocità sia in download che in upload, SMS senza limiti e verso tutti gli operatori. Il tutto ad un prezzo FOLLE. Stiamo parlando di soli 4,99 euro ogni mese e senza vincoli. Oltre al bundle nazionale, ci sono anche 3,3 Giga da utilizzare in roaming in tutti i paesi dell’Unione Europea. Come in tutte le tariffe di questo virtuale anche in questo caso è possibile rinnovare in anticipo il proprio pacchetto.

La tariffa in questione è valida solo per chi richiede la portabilità da Iliad, Fastweb, Poste Mobile, Coop Voce, BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Rabona Mobile, 1Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia e WithU.

Come potete capire, la promo è attualmente disponibile anche ONLINE – oltre che nei Negozi autorizzati – solo per chi richiede il cambio gestore da alcuni MVNO. Non è quindi possibile richiedere una nuova SIM con questa tariffa.

Anche in questo caso, non sono presenti vincoli contrattuale né tantomeno costi nascosti.

Costi ed altro

Questa offerta davvero molto ricercata è disponibile ONLINE solo fino al 9 Maggio 2022 ad un prezzo mensile incredibile. Very regala ai suoi clienti sia il costo di attivazione e sia quello relativo alla spedizione. In pratica sarà necessario pagare solamente la prima mensilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.