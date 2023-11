VeryMobile: a 5,99 euro hai 120 Giga al mese e tutto illimitato

Very Mobile sta sbaragliando la concorrenza con un’offerta che non ha rivali: a soli 5,99 euro al mese avrai 120 Giga di dati, più minuti e SMS illimitati. Inoltre, Very ti offre anche SIM e spedizione gratuite e attivazione senza costi aggiuntivi. La promozione è disponibile fino al 20 novembre ed è riservata ai clienti Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri.

Ecco cosa include la promo Very Mobile

Very Mobile mette i clienti al primo posto e questo si traduce in un’offerta senza vincoli di durata, costi o penali di disattivazione. Se non sei soddisfatto, sei libero di andartene senza alcun problema.

Con questa offerta, hai accesso a servizi gratuiti come “Ti ho cercato”, “RingMe”, e un hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi. E se ti trovi in viaggio in Europa, puoi utilizzare 5,5 Giga di dati in roaming, oltre a minuti e SMS inclusi, senza costi aggiuntivi.

La copertura di rete è un elemento chiave per qualsiasi operatore mobile: Very Mobile può vantare una copertura del 99,7%. Grazie alla tecnologia di connessione in 4G, potrai navigare senza problemi a velocità elevate, sia in download che in upload. Per evitare addebiti indesiderati, Very Mobile ha bloccato i servizi a pagamento ad eccezione degli SMS bancari.

Sottoscrivere l’offerta di Very Mobile è estremamente semplice. Basta seguire pochi passi online e riceverai la SIM nella tua cassetta postale in soli 5 giorni lavorativi. L’attivazione è altrettanto semplice, grazie alla video identificazione.

Approfitta subito della promozione online: a soli 5,99 euro otterrai ben 120 Giga da utilizzare per navigare in rete ad alta velocità, ma anche SMS e minuti illimitati che completano un’offerta già di per sé molto valida. Ricorda che la promo è disponibile fino al 20 novembre ed è attivabile solo dai clienti Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri (puoi trovare l’elenco completo sulla pagina online).

