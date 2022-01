Vesuvio: nessuna eruzione distruttiva in arrivo

Dopo gli avvenimenti del vulcano di Tonga, capaci di creare molti problemi su larga scala, è facile tornare ad avere paura di un vulcano nostrano che, molti anni fa, distrusse Pompei e Ercolano, il Vesuvio. Tre milioni di abitanti vivono in costante apprensione ma, finalmente, gli scienziati dell'Istituto politecnico federale di Zurigo hanno scoperto che un'eruzione distruttiva non è imminente, ma nemmeno lontana.

Lo studio ha permesso, attraverso l'analisi dei granati magmatici, di capire l'andamento del vulcano e come, in futuro, potrebbe replicare un evento distruttivo come quello avvenuto nel 79 d.C.

Lo studio non è una previsione esatta, ovviamente, ma le analisi hanno aiutato a fornire informazioni vedendo in paragone le eruzioni precedenti. I granati sono formati da magmi fonolitici, tipici del Vesuvio e molto esplosivi.

Spiega Roberto Sulpizio, professore del dipartimento di Scienze della Terra e ambientali dell'Università di Bari, affiliato al Cnr ed esperto del vulcano Vesuvio:

Abbiamo visto che la cristallizzazione dei granati nel magma precedeva da 1.000 a 5.000 anni le eruzioni più potenti. Considerando l'ultima grande eruzione simile a quella di Pompei, che avvenne nel 472 d.C., ci troviamo in un intervallo in cui un'eruzione distruttiva non è imminente, ma nemmeno lontana nel futuro.

Ciò non significa che non possano avvenire eruzioni più piccole e intermedie, come quella registrata durante la seconda guerra mondiale. I dati a nostra disposizione indicano che a circa 8 chilometri di profondità si sta accumulando magma. Bisogna continuare a monitorare con attenzione la situazione e i movimenti del vulcano. Al momento, occorre dirlo con forza per non creare allarmismi, non c’è alcun segnale di spostamento di magma verso la superficie.