Viabuy: la prepagata MasterCard con IBAN accettata ovunque

Viabuy è una carta prepagata MasterCard abbinata a un conto corrente personale con servizio di internet banking, che puoi interamente gestire via app. Puoi aprirlo rapidamente online per ricevere la carta entro pochi giorni e iniziare a utilizzarla da subito. Scopriamo cosa offre

Viabuy: il conto corrente pratico con prepagata MasterCard

Viabuy offre un servizio sicuro e comodo, che puoi controllare da smartphone, con un’app disponibile per dispositivi Android e iOS. Puoi fare pagamenti, prelievi e acquisti in tutta sicurezza grazie a 3D Secure. Può essere richiesta da tutti senza requisiti per effettuare acquisti online e in negozio in tutto il mondo, oltre a inviare e ricevere bonifici.

La carta non ha nessuna linea di credito. In questo modo non rischi di sforare e l’intero saldo del conto è disponibile subito per i pagamenti con la carta, oltre che per i trasferimenti bancari tramite bonifico. Sia carta che conto sono facilmente ricaricabili tramite SEPA, SOFORT, Giropay e molti altri metodi.

Grazie al circuito MasterCard, Viabuy è accettata in tutto il mondo e garantire il massimo della sicurezza: 3D Secure ti invierà un codice OTP al numero che hai collegato, per verificare ogni pagamento che effettui.

La carta è inoltre emessa da un istituto di moneta elettronica che è regolamentato dalle norme europee e hai una protezione dalle frodi grazie alla garanzia rimborso Zero Liability.

Aprire Viabuy è molto facile. Ti basta andare nella pagina ufficiale, facendo quindi clic su “Ordinare la carta” in alto a destra. Scegli il colore che preferisci (nero o oro) e compila i campi con i tuoi dati personali. Una volta finalizzata la procedura e firmati i contratti, la spedizione della carta avverrà entro 24 ore per poter poi essere utilizzata da subito.

Ordina ora la carta in pochi minuti e apri un conto corrente comodo e pratico per tutti i tuoi acquisti, sia online che nei negozi.