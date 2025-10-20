 Mettere una videocamera nel WC potrebbe essere una buona idea
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Mettere una videocamera nel WC potrebbe essere una buona idea

Dekoda è un dispositivo unico nel suo genera: prodotto da Kohler Health, è una videocamera per il bagno che inquadra l'interno del water.
Mettere una videocamera nel WC potrebbe essere una buona idea
Business Ricerca Scientifica Tecnologia Casa e Domotica
Dekoda è un dispositivo unico nel suo genera: prodotto da Kohler Health, è una videocamera per il bagno che inquadra l'interno del water.
Kohler Health

L’argomento potrebbe mostrare il fianco a facili ironie e fraintendimenti, per questo va spiegato bene: la società californiana Kohler Health sta lanciando un nuovo dispositivo chiamato Dekoda. A conti fatti è una videocamera per il water. Perché mai dovremmo decidere di installarne una? Detto così, ha tutta l’aria di essere una pessima idea. Per di più, il costo di 599 dollari potrebbe renderla ancora meno appetibile. Eppure, l’intento è tutt’altro che banale. Vediamo di cosa si tratta.

Dekoda è la videocamera di Kohler Health per il water

Si aggancia al bordo della tazza, come mostrato dall’immagine qui sotto. Il sensore puntato verso l’interno inquadra quanto prodotto dal corpo umano, analizzando le immagini per offrire una valutazione in merito alla salute dell’intestino e allo stato di idratazione. Stando a quanto dichiarato, è anche in grado di individuare tracce di sangue, sintomo di problemi potenzialmente gravi che spesso rischia di essere ignorato senza eseguire esami specifici.

Dekoda, la videocamera di Kohler Helath per il water

C’è poi un sensore di impronte digitali per riconoscere chi lo sta utilizzando (lavarsi le mani diventa ancor più un obbligo), inviando le informazioni a un’applicazione mobile per un monitoraggio nel tempo. L’alimentazione avviene tramite batteria interna ricaricabile via USB.

Il lettore di impronte digitali abbinato a Dekoda

Se è vero che tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale possono tornare utili in ambito medico, per supportare il personale nelle diagnosi e i pazienti nell’assunzione dei trattamenti, possono fare altrettanto per prevenire l’insorgere di problemi seri, individuandone i sintomi ancor prima che sia il diretto interessato ad avvertirli. In alcune situazioni, intervenire il prima possibile non è solo importante, ma fondamentale, come ben sa chi ha mai avuto a che fare con patologie relative all’intestino.

Non è difficile immaginare quanto un dispositivo di questo tipo sollevi dubbi più che legittimi sulla privacy. Kohler Health afferma che Dekoda impiega la crittografia end-to-end e non inquadra mai parti del corpo, osservando solo verso il basso.

Al momento la videocamera è in preordine, come già scritto al prezzo di 599 dollari. I primi acquirenti la riceveranno a partire dai prossimi giorni. Dovranno comunque far fronte a una spesa aggiuntiva, un abbonamento dal costo variabile tra 70 e 156 dollari per l’accesso al servizio di analisi.

Fonte: Kohler Health

Pubblicato il 20 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Missioni Artemis: Orion volerà con altri razzi?

Missioni Artemis: Orion volerà con altri razzi?
Rendi Casa Intelligente con la migliore demotica in offerta su Amazon

Rendi Casa Intelligente con la migliore demotica in offerta su Amazon
Cialde Caffè Borbone ESE Mia Magica Napoli a 0,15€ su eBay

Cialde Caffè Borbone ESE Mia Magica Napoli a 0,15€ su eBay
Offerte bollenti su Amazon: friggitrici ad aria top da 30€ a 50€

Offerte bollenti su Amazon: friggitrici ad aria top da 30€ a 50€
Missioni Artemis: Orion volerà con altri razzi?

Missioni Artemis: Orion volerà con altri razzi?
Rendi Casa Intelligente con la migliore demotica in offerta su Amazon

Rendi Casa Intelligente con la migliore demotica in offerta su Amazon
Cialde Caffè Borbone ESE Mia Magica Napoli a 0,15€ su eBay

Cialde Caffè Borbone ESE Mia Magica Napoli a 0,15€ su eBay
Offerte bollenti su Amazon: friggitrici ad aria top da 30€ a 50€

Offerte bollenti su Amazon: friggitrici ad aria top da 30€ a 50€
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
20 ott 2025
Link copiato negli appunti