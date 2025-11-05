Il videocitofono diventa smart con Ring Intercom Video

Ring Intercom Video è ufficialmente in vendita su Amazon, il dispositivo è arrivato oggi in Italia. È l’apparecchio che rende smart il video citofono, permettendo di controllarlo anche da remoto via app, guardando e parlando con chi si trova all’ingresso attraverso lo smartphone, eventualmente aprendo la porta o il cancello se necessario, all’occorrenza anche con un comando vocale.

Il nuovo Ring Intercom Video arriva oggi in Italia

Tra le funzionalità incluse ci sono Live Video View che trasmette le immagini in tempo reale e l’audio bidirezionale per interagire con i visitatori. Non manca nemmeno l’integrazione con la gamma Echo Show per il monitoraggio video e la comunicazione a mani libere. Uno degli altri punti di forza è rappresentato dalla facilità di installazione e di configurazione: richiede meno di un’ora e non sono necessarie modifiche strutturali. Per maggiori informazioni a proposito delle caratteristiche e delle specifiche tecniche ti invitiamo a consultare la scheda dedicata.

Il filmato qui sotto mostra come il dispositivo possa tornare utile in molte situazioni. Ad esempio per aprire ai corrieri Amazon per la consegna dei pacchi, per condividere chiavi virtuali con gli ospiti e persino per ragioni di sicurezza, tenendo sotto controllo potenziali malintenzionati.

In occasione del lancio in Italia, Ring Intercom Video è in vendita a un prezzo promozionale: costa infatti 69,99 euro. Dal 2 dicembre la spesa aumenterà a 99,99 euro. Intanto, il modello più tradizionale Ring Intercom (leggi la nostra recensione) è sceso a 79,99 euro di listino.

Amazon ha reso disponibile una pratica e comoda procedura online per verificare la compatibilità del proprio citofono con i suoi prodotti.