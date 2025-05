Videocitofono smart e Wi-Fi: SUPER PREZZO per EZVIZ CP5

EZVIZ CP5 è un videocitofono smart che integra un display touch da 7 pollici, progettato per semplificare la gestione degli accessi e aumentare la sicurezza domestica. In questo momento lo trovi in offerta a tempo su Amazon. Quando un visitatore suona alla porta, lo schermo si attiva automaticamente, mostrando chi si trova all’esterno con una risoluzione Full HD e un ampio angolo di visione (134 gradi). Inoltre, la comunicazione audio bidirezionale consente di parlare in tempo reale con gli ospiti, anche da remoto tramite l’app su smartphone. Per proteggere ulteriormente la privacy, è possibile attivare la funzione di cambio vocale, ideale per interagire con gli sconosciuti in totale anonimato.

EZVIZ CP5, il videocitofono smart e Wi-Fi definitivo

Il sistema in dotazione consente l’apertura del portone o del cancello attraverso applicazione, monitor touch o smart card RFID (due sono incluse). Inoltre, la visione notturna a infrarossi garantisce riprese chiare anche al buio fino a 5 metri di distanza. Sono supportate sia l’installazione a 2 fili che quella 4 fili, così da potersi adattare facilmente agli impianti esistenti, mentre la connettività Wi-Fi dual band (2,4 e 5 GHz) è stabile e veloce. Sfoglia la pagina dedicata all’articolo per conoscere altri dettagli.

Con una spesa di soli 179 euro il videocitofono smart EZVIZ CP5 può essere tuo, grazie al forte sconto sul prezzo di listino disponibile in questo momento. Non lasciarti sfuggire l’occasione: essendo un’offerta a tempo potrebbe esaurirsi a breve.

È venduto dal negozio ufficiale del marchio e spedito da Amazon con la consegna gratis entro domani direttamente a casa tua, così da poterlo installare subito.