Videoproiettore HD 250" a soli 50 euro su Amazon

Se siete intenzionati a provare un videoproiettore, ma volete spendere quanto meno possibile, oggi abbiamo una soluzione a dir poco interessante. Stiamo parlando del proiettore QKK V08, un piccolo dispositivo dal rapporto qualità/prezzo praticamente imbattibile.

Videoproiettore QKK V08 HD: caratteristiche tecniche

Il proiettore di QKK è un prodotto estremamente economico, perfetto per l’uso domestico o all’aperto, per una serata coinvolgente, ma senza enormi pretese. La risoluzione nativa è di 720p (HD Ready), ma supporta sorgenti fino al Full HD. È possibile riprodurre uno schermo da 32 fino a 250 pollici, spaziando davvero su un buon numero di diagonali, che gli permettono di essere utilizzato anche in ambienti piuttosto piccoli. La lampada a LED è garantita per ben 60.000 ore di funzionamento ed offre una luminosità di 6000 lumen. Questa, unita ad un buon contrasto di 4000:1, riesce ad offrire un’ottima resa cromatica con una sufficiente luminosità. Non mancano naturalmente la correzione trapezoidale e la messa a fuoco. Molto interessante è la possibilità di agganciare il proiettore su un piccolo treppiedi. Questo lo rende decisamente versatile, permettendo di posizionare il proiettore praticamente ovunque.

Il sistema di raffreddamento invece è affidato a due ventole, aggiornate per essere ancor più silenziose del precedente modello. In questo modo, anche l’audio dei due speaker integrati non verrà disturbato dal ronzio dovuto alla dissipazione del calore. Dal punto di vista della connettività troviamo tutto il necessario per il collegamento a console, lettori Blu-Ray, PC e dispositivi mobili. È presente infatti una porta HDMI, insieme ad una VGA dedicata ai computer. Queste permettono di collegare praticamente qualsiasi sorgente, inclusi Box TV, TV Stick, smartphone o tablet. È presente, inoltre, sia una porta USB che un lettore di schede TF. Queste due soluzioni, grazie ad un player integrato, permettono di riprodurre i file direttamente dai dispositivi di archiviazione esterni come HDD o pendrive. Insomma, un prodotto che non stupisce per le prestazioni, ma decisamente interessante considerando il costo.

Il prezzo, infatti, grazie ad un’offerta a tempo su Amazon è di soli 50,99 euro con uno sconto del 27% sul prezzo di listino.