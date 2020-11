Videosorveglianza 4K con un prezzo mai visto prima

Un impianto di videosorveglianza di fascia alta, con uno sconto che supera quello del Prime Day. Insomma, l’offerta è servita, sebbene sia destinata ad esaurirsi in tempi relativamente brevi. Il calcolo di convenienza è presto fatto: oltre 300 euro, facendo scendere il prodotto ad una soglia di prezzo mai raggiunta prima: è questo l’effetto del “Black Friday in anticipo” che Amazon porterà avanti fino al 19 novembre per calmierare i possibili problemi di cui con ogni probabilità i servizi di spedizione soffriranno nell’ultima parte dell’anno.

Reolink, più scontato che al Prime Day

L’offerta è relativa al kit Reolink 16CH con 8 videocamere per esterno in definizione 4K. Il tutto è completato da un HDD da 3TB che, collegato via cavo agli 8 canali di ripresa, consente la registrazione delle immagini e la visualizzazione da remoto tramite connessione alla Rete.

Le videocamere in dotazione hanno una definizione di immagine pari a 3840×2160, potendo così cogliere ogni singolo dettaglio con qualità estrema. Inoltre la lunghezza dei cavi non implica un degradamento dell’immagine, il che garantisce piena qualità anche dove occorre percorrere lunghi perimetri tra la videocamera e l’hub.

Il tutto è disponibile per 779 euro, molto meno dei 1081 euro di listino e addirittura al di sotto della recente offerta lampo in occasione del Prime Day. Un’offerta vera e propria, insomma, con finestra di restituzione estesa al 31 gennaio in virtù di una speciale politica dei resi applicata da Amazon in occasione di questo anomalo 2020.