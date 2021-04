Videosorveglianza Arlo, 445€ di sconto su Amazon

La videosorveglianza è destinata a vivere un’estate di particolare attenzione: a seguito delle nuove aperture e dell’inizio della stagione estiva, infatti, come lo scorso anno si vivrà una impennata di tentativi di furto già precedentemente registrati nelle statistiche della pubblica sicurezza. Si tratta di una impennata che è logica conseguenza di una stagione complessa anche per i topi d’appartamento, la cui attività è stata inibita dalle chiusure e dall’annata pandemica.

La videosorveglianza sarà ciò che metterà in sicurezza il perimetro e gli accessi alla propria abitazione o al proprio ufficio ed in questa fase gli sconti si faranno pertanto notare. A partire da oggi: la videosorveglianza Arlo è disponibile su Amazon con una sforbiciata del 35% (ben 445 euro di risparmio!), raggiungendo il miglior prezzo da inizio anno ad oggi.

L’offerta durerà fino a domenica 9 maggio, offrendo così una lunga parentesi per poter capire quanto valido sia questo prezzo per un bundle premiato dalle recensioni e dai commenti raccolti.

Arlo, sconto su Amazon del 35%

L’offerta è relativa al bundle 4K composto da 1 hub e 3 videocamere, sia per interno che per esterno, compatibili peraltro con Alexa. Il prezzo scende da 1299 euro a 844,99 euro.

La peculiarità dell’offerta Arlo sta nel fatto che l’installazione è del tutto semplificata dall’assenza totale di fili e cablaggi: non serve un cavo di rete grazie all’uso del Wifi e non serve un cavo di alimentazione grazie alle batterie di lunga durata che possono alimentare il dispositivo. Visione notturna ottimizzata, sirena integrata e audio a doppia via completano il quadro delle specifiche di un sistema di qualità in grado di cambiare profondamente lo stato di sicurezza perimetrale del proprio ambiente.