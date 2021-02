Videosorveglianza Eufy: risparmia 90 euro, solo oggi

La videosorveglianza Eufy è in sconto fino a questa sera: con un taglio netto di 90 euro per la sola giornata di oggi, una coppia di videocamere esterne con tanto di hub centrale è disponibile per 259,99 euro, ossia il miglior prezzo di sempre. Il vantaggio dell’offerta lampo è evidente e consente di realizzare con un piccolo investimento un impianto immediatamente funzionante, senza alcun cablaggio e con estrema facilità.

Videosorveglianza Eufy, -90 euro solo per oggi

I sistemi EufyCam, infatti, sono wireless e non richiedono neppure alimentazione: sono sufficienti batterie in grado di garantire un anno di copertura senza problemi ulteriori. Per mettere in funzione l’impianto sono sufficienti un paio di viti e nulla più: installazione rapida, un vero e proprio plug&play per la sicurezza dei propri ingressi. Oltre al risparmio legato all’offerta odierna, insomma, c’è da calcolare il forte avanzo dovuto al fatto che non sia necessario alcun intervento da parte di alcun professionista per l’installazione.

La definizione è di 1080p, con sensore Sony per la visione notturna e impermeabilità certificata IP67. Qualora necessario, si possono installare in seguito ulteriori cam singole (sia interne che esterne) con medesima semplicità e facendo affidamento al medesimo hub contenuto in questo bundle.

Il tradizionale prezzo di 349,99 euro scende per poche ore a 259,99 euro: l’occasione (-26%) termina alla mezzanotte di oggi, domenica 28 febbraio.