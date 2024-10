Videosorveglianza outdoor a batteria: -60€ su TP-Link Tapo C425

Non lasciarti sfuggire lo sconto di 60 euro disponibile in questo momento su Amazon e metti nel carrello Tapo C425 a un prezzo davvero conveniente. È la videocamera per la sorveglianza della casa adatta agli ambienti esterni (cortile, portico, vialetto d’ingresso, giardino ecc.) che non richiede alcuna cavo, essendo alimentata a batteria.

Tapo C425, perfetta per la videosorveglianza outdoor

Può contare su un’autonomia di 300 giorni con una sola ricarica (10.000 mAh), è dotata di sensore 2K per riprese in alta definizione e a colori anche in notturna, rilevamento smart dei movimento con intelligenza artificiale, design waterproof per resistere a pioggia, polvere e intemperie (certificazione IP66, slot per microSD fino a 512 GB in cui archiviare le registrazioni e ottica grandangolare che copre 150 gradi. C’è anche un sistema audio bidirezionale per comunicare con i visitatori anche da remoto. L’installazione è molto e alla portata di tutti: è sufficiente agganciarla alla base magnetica. Altre informazioni sono riportate nella descrizione completa.

La videocamera Tapo C425 di TP-Link per la sorveglianza outdoor della casa è venduta e spedita da Amazon, con disponibilità immediata e consegna gratuita assicurata entro domani se effettui subito l’ordine. Ha già raccolto oltre 10.000 recensioni sull’e-commerce e il voto medio assegnato da chi l’ha messa alla prova è molto alto (4,5/5)

Invece di 149,99 euro come da listino, lo sconto di 60 euro proposto oggi ti permette di acquistarla al prezzo finale di soli 89,99 euro. Si tratta di un’ottima occasione, da cogliere al volo, per allungare le mani su un articolo che ti permetterà di dormire sonni tranquilli e di restare sereno quando ti trovi lontano.