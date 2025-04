Lo sconto che cercavi per la videosorveglianza outdoor della casa

Ti segnaliamo l’offerta a tempo di Amazon per Tapo C530WS, la telecamera di TP-Link per la videosorveglianza outdoor della casa. È l’ideale per tenere sempre sotto controllo gli ambienti esterni dell’abitazione, grazie alla sua testa che ruota di 360 gradi in orizzontale e si inclina di 130 gradi in verticale. Oggi la puoi acquistare al suo prezzo minimo storico.

Tapo C530WS è al minimo storico su Amazon

Ha in dotazione un sensore 3K che permette di osservare ogni dettaglio di quanto inquadrato con una risoluzione molto alta, anche al buio grazie alla visione notturna a colori. Non mancano poi il rilevamento dei movimenti con invio immediato delle notifiche, la possibilità di controllarla da smartphone, la certificazione IP66 per resistere senza problemi a intemperie e temperature estreme, un allarme sonoro da attivare in caso di necessità e l’audio bidirezionale per comunicare anche a distanza. Al suo interno nasconde uno slot per schede microSD fino a 512 GB sulle quali salvare le registrazioni, così da renderle accessibili in ogni momento, anche da remoto. Scopri di più nella descrizione completa.

Approfittando del forte sconto applicato in automatico hai la possibilità di acquistare la telecamera TP-Link Tapo C53WS per la videosorveglianza outdoor della casa al suo prezzo minino storico di 59,99 euro. Si tratta di una spesa davvero contenuta, tenendo in considerazione le sue caratteristiche e quanto può tornare utile per tutta la famiglia.

La vendita e la spedizione sono a carico di Amazon. Inoltre, l’e-commerce assicura la consegna gratuita a domicilio già entro domani se effettui subito l’ordine. Gli oltre 8.000 clienti che l’hanno già comprata e messa alla prova hanno assegnato al dispositivo un voto medio pari a 4,5/5.