Videosorveglianza outdoor con pannello solare: Tapo C425 a -60€

Oggi puoi risparmiare 60 euro sul kit di TP-Link dedicato alla videosorveglianza outdoor della casa: al suo interno c’è la telecamera Tapo C425 con certificazione IP66, facile da installare e con sensore 2K per riprese sempre perfette, anche in notturna. È poi incluso il pannello solare che ricarica la batteria da 10.000 mAh, fornendo autonomia sufficiente per tutto il giorno con un’esposizione alla luce di soli 45 minuti.

Tapo C425 con pannello solare: in kit è in offerta

Sono presenti tutte le funzionalità smart che hanno decretato il successo della gamma: compatibilità con Alexa e Google Home, controllo da remoto, slot per microSD fino a 512 GB su cui salvare le registrazioni, rilevamento del movimento con notifiche inviate in tempo reale, sistema audio bidirezionale per comunicare con i visitatori e così via. Per tutti gli altri dettagli puoi fare riferimento alla descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 99,99 euro, in sconto di 60 euro (-38%) rispetto al listino ufficiale, il kit Tapo C425 di TP-Link che include la telecamera per la videosorveglianza degli ambienti outdoor della casa e il pannello solare per la ricarica della batteria interna, è un affare da cogliere al volo. Trattandosi di un’offerta a tempo, non sappiamo fino a quando rimarrà attiva: ti consigliamo di metterlo ora nel carrello per non perdere l’occasione.

Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon e, se lo ordini subito, arriverà direttamente da te entro un paio di giorni al massimo con la consegna gratuita. Vuoi saperne di più e conoscere il parere di chi l’ha già installata? Dai un’occhiata alle oltre 10.000 recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce, il voto medio assegnato è molto alto, pari a 4,5/5.