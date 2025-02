Videosorveglianza: lo sconto su Tapo C230 con sensore 3K

Migliorata rispetto ai modelli precedenti con l’integrazione di un sensore 3K, Tapo C230 è protagonista di uno sconto su Amazon molto interessante per chi vuole mantenere la propria casa al sicuro. È la telecamera di videosorveglianza evoluta, dotata di funzionalità avanzate come il riconoscimento di persone e animali, impostazioni di zone personalizzate per la privacy, comunicazione audio bidirezionale e rilevamento dei movimenti con notifiche immediate.

Tapo C230 di TP-Link è in sconto su Amazon

Compatibile con Alexa e Assistente Google, è pronta per entrare a far parte dell’ecosistema smart home esistente. È adatta agli ambienti indoor dell’abitazione. La sua testa girevole può ruotare di 360 gradi in orizzontale e di 114 gradi in verticale, controllando ogni angolo delle stanze. Ancora, al suo interno è presente lo slot per una microSD fino a 512 GB su cui archiviare le registrazioni senza dover pagare un abbonamento. Inoltre, il processo di configurazione iniziale è molto semplice, da eseguire in un paio di minuti attraverso un’applicazione su smartphone. Scopri di più nella descrizione completa.

È un’offerta a tempo che potrebbe scadere o risultare sold out da un momento all’altro: approfittane ora per acquistare la telecamera di videosorveglianza TP-Link Tapo C230 al prezzo minimo di 35,99 euro. Lo sconto è applicato in automatico, non servono coupon o codici da inserire.

È venduta e spedita da Amazon con la disponibilità immediata.