Videosorveglianza: con soli 22€ hai Tapo C211 in versione nera

Il suo design è progettato per passare inosservato, ma lei osserva tutto: è TP-Link Tapo C211, proposta oggi in offerta a tempo da Amazon. La telecamera per la videosorveglianza della casa è pensata per gli ambienti indoor, compatibile con Alexa e Assistente Google per integrarsi in modo ottimale nell’ecosistema smart home già configurato. In questo momento la trovi al suo prezzo minimo storico di soli 22,99 euro.

TP-Link Tapo C211 per la sicurezza della tua casa

È l’evoluzione dei modelli precedenti con un sensore 2K in grado di effettuare riprese sempre nitide, catturando in modo chiaro anche i dettagli che si trovano a distanza. Inoltre, c’è la testa che può ruotare di 360 gradi in orizzontale e fino a 114 gradi in verticale. A questo si aggiungono la porta in cui inserire microSD fino a 512 GB per il salvataggio dei video registrati e le tante impostazioni su cui intervenire, per ogni necessità: dalle zone privacy personalizzate alla rilevazione del movimento con notifiche in tempo reale, senza dimenticare il riconoscimento del pianto dei bambini e altro ancora. Dai uno sguardo alla scheda completa per saperne di più.

Oggi la telecamera TP-Link Tapo C211 per la videosorveglianza della casa è in forte sconto e la puoi acquistare al suo prezzo minimo storico di soli 22,99 euro. Ti segnaliamo inoltre che il voto medio ottenuto da più di 37.700 recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce sfiora il perfect score: è 4,6/5.

Come anticipato, è un’offerta a tempo e di conseguenza potrebbe risultare esaurita da un momento all’altro. Ti consigliamo dunque di approfittarne ora se sei interessato. È prevista la consegna gratis entro domani. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon.