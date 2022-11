Vinted: multa di 1,5 milioni per pratiche ingannevoli

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha inflitto una multa di 1,5 milioni di euro a Vinted per pratiche commerciali scorrette. L’azienda lituana ha falsamente pubblicizzato la gratuità del servizio e omesso di indicare in modo chiaro il pagamento della commissione per la Protezione Acquisti. Le criticità riscontrate devono essere risolte entro 60 giorni.

Sanzione per informazioni ingannevoli

Vinted è una popolare piattaforma per la compravendita di articoli di abbigliamento, scarpe e accessori (nuovi o di seconda mano), attiva in Italia dal 2020. A partire da febbraio 2021, AGCM ha ricevuto diverse segnalazioni dai consumatori e dalle associazioni Federconsumatori e Altroconsumo sulle modalità di vendita ritenute ingannevoli.

Vinted opera come intermediario tra venditori e acquirenti. Il servizio è totalmente gratuito per i venditori, mentre gli acquirenti possono sfruttare la Protezione Acquisti, che offre pagamenti sicuri, supporto clienti e politica di rimborso, pagando 0,70 euro più il 5% del prezzo dell’articolo. Gli utenti possono comunque concludere la transazione al di fuori della piattaforma a loro rischio.

Vinted pubblicizza la gratuità del servizio per i venditori, senza specificare chiaramente il pagamento della commissione per la Protezioni Acquisti, applicata automaticamente e obbligatoriamente alle transazioni effettuate sulla piattaforma. L’azienda lituana ha successivamente apportato alcune modifiche ai messaggi pubblicitari e al sito, ma non sono state ritenute sufficienti dall’autorità antitrust.

AGCM scrive che Vinted ha “omesso di indicare in modo chiaro e trasparente, fin dal momento dell’iniziale aggancio pubblicitario, l’esistenza a carico dei consumatori di costi ulteriori rispetto al prezzo di acquisto del prodotto, legati all’applicazione della commissione per la Protezione Acquisti e alle spese di spedizione“.

Inoltre:

Vinted non ha indicato in modo chiaro e completo, sin dall’inizio del processo di acquisto, ossia nella pagina dei risultati di ricerca/catalogo (homepage), il prezzo effettivo dell’articolo reclamizzato, l’esistenza e l’entità della commissione richiesta ai clienti per ogni acquisto effettuato sulla piattaforma e le spese di spedizione.

Essendo pratiche commerciali scorrette ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, l’azienda lituana dovrà pagare una sanzione di 1,5 milioni di euro e superare le criticità evidenziate entro 60 giorni dalla notifica. La multa doveva essere di 3 milioni di euro, ma AGCM ha ridotto l’importo del 50% perché Vinted ha un bilancio in perdita.