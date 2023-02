Virgin: Fibra Pura da 24,49€ SENZA VINCOLI

Virgin offre la sua PROMO in Fibra Pura a meno di 25 euro al mese con prezzo scontato per 6 mesi. Tutto questo SENZA VINCOLI e con chiarezza e semplicità in bolletta!

Vediamo dunque cosa offre questo nuovo provider nato da qualche mese.

Virgin Fibra Pura: ecco la PROMO scontata

La promozione prevede internet senza limiti 24 ore su 24 con Fibra Pura dritta a Casa proprio come la chiama Virgin. La tecnologia è quella della FTTH ed offre una velocità fino 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload. Oltre a questo troviamo il Modem incluso in comodato d0uso gratuito. Questa offerta è disponibile per 6 mesi scontata a 24,49 euro ogni mese. Dopo il primo semestre, il prezzo ammonterà a 29,49 euro.

Il Modem compreso con l’installazione del servizio è di tipo Wi-Fi 6 ed offre la tecnologia Wi-Fi Optimizer in grado di adeguare i consumi di internet a seconda del dispositivo utilizzato. Il partner tecnico utilizzato da Virgin è quello di Open Fiber. Questo significa che la Fibra Pura si potrà richiedere nelle aree dove c’è la copertura di Open Fiber.

Oltre all’offerta con solo internet a casa Virgin offre anche la promozione Virgin Fibra & Fitness che prevede anche la possibilità di allenarsi dalla propria abitazione in streaming. Grazie alle prestazioni della Fibra sono a tua disposizione i Live Trainer che ti faranno vivere un’esperienza fitness unica, assicurandoti tecnica, performance e la qualità dei workout Virgin Active con 10 categorie di allenamento e oltre 50 appuntamenti in diretta.

Costi ed altro

Il contributo di attivazione iniziale per la PROMO Fibra Pura è pari a 29,99 euro una tantum. Se scegliete invece la tariffa con il Fitnes, la somma iniziale si abbassa di 10€.

