1000 Km di autonomia per questa auto elettrica

Niente più ansia da ricarica con VISION EQXX: è il nuovo prototipo di auto elettrica svelato da Mercedes-Benz, un veicolo capace di immagazzinare l'energia necessaria per percorrere lunghe tratte senza mai fermarsi a una colonnina. Un risultato ottenuto grazie a innovazioni che interessano, tra le altre cose, il sistema di alimentazione, le batterie, l'efficienza dei motori e la riduzione del peso.

VISION EQXX: da Bolzano a Taranto, senza ricaricare

È in grado di offrire un'autonomia di oltre 1.000 chilometri. Per meglio capire di quale distanza si sta parlando, è quanto separa Bolzano da Taranto, solo per fare un esempio (984 chilometri secondo Google Maps). Riportiamo il commento di Ola Källenius, presidente del consiglio di amministrazione di Daimler AG e Mercedes-Benz AG.

Solo un anno e mezzo fa abbiamo avviato questo progetto che ha portato alla Mercedes-Benz più efficiente mai costruita, con un consumo energetico eccezionale inferiore a 10 kWh per 100 chilometri. Ha un'autonomia di oltre 1.000 chilometri con una singola carica utilizzando una batteria che si adatterebbe anche a un veicolo compatto.

Nulla è stato lasciato al caso nemmeno sul fronte dell'infotainment, con un abitacolo attraversato da un enorme schermo orizzontale che copre l'intera larghezza del veicolo, mostrando informazioni relative alla guida, alla destinazione da raggiungere e all'intrattenimento multimediale. Un aspetto su cui l'automaker è al lavoro da molto tempo, come testimonia tra gli altri il concept MBUX Hyperscreen svelato lo scorso anno.

Come sempre in questi casi, non è dato a sapere se e in che modo il prototipo debutterà sul mercato in questa forma o se fungerà da base per la progettazione di altri veicoli con caratteristiche e peculiarità simili. Queste le parole di Markus Schäfer, membro del consiglio di amministrazione di Daimler AG e Mercedes-Benz AG nonché Chief Technology Officer.

Il programma tecnologico alla base della VISION EQXX definirà i futuri modelli Mercedes-Benz e loro specificità.

Qui sopra una galleria di immagini per meglio osservare da vicino il profilo di VISION EQXX. Per tutte le altre è possibile far riferimento al sito ufficiale.