Visore AR/VR: Apple consentirà di creare app con Siri

Il visore AR/VR di Apple è sempre più vicino al debutto. In base alle ultime indiscrezioni, il Reality Pro (nome da confermare) verrà annunciato in primavera (prima della Worldwide Developers Conference di giugno). Secondo le fonti di The Information, tutti potranno creare le app con Siri, quindi anche senza conoscere i linguaggi di programmazione.

Sarà facile creare app con Siri

Apple entrerà per la prima volta nel mercato dei visori per la realtà mista (realtà virtuale e aumentata). L’azienda di Cupertino dovrà quindi offrire subito un buon numero di app per sperare di ottenere un successo di vendite, considerato anche il prezzo elevato (circa 3.000 dollari). Secondo le fonti di The Information, sviluppatori e utenti potranno utilizzare Siri per creare le app AR.

Il tool che renderà la creazione delle app accessibili a tutti sfrutta la tecnologia sviluppata da Fabric Software, startup canadese acquisita da Apple nel 2017. Fabric Engine, questo il suo nome, consente di creare automaticamente ambienti e oggetti attraverso la generazione procedurale, una tecnica usata in No Man’s Sky e altri giochi.

Sarà sufficiente chiedere a Siri di creare l’oggetto o l’ambiente digitale. Gli sviluppatori, ma anche gli utenti senza competenze di programmazione, potranno ad esempio creare “animali virtuali che si muovono nella stanza e intorno ad oggetti reali, senza la necessità di disegnare gli animali, programmare le animazioni e calcolare i loro movimenti nello spazio 3D con ostacoli“. Le app potranno essere distribuite tramite App Store.

Apple ha ovviamente avviato lo sviluppo delle sue app, molte delle quali appartengono alle categorie salute e benessere. Come detto, il lancio del visore dovrebbe avvenire in primavera. I tool per gli sviluppatori verranno sicuramente mostrati durante la WWDC. In futuro è previsto l’annuncio di un modello più economico.