Vodafone V-Max, oltre la fibra c'è di più

Quando si pensa alla fibra ottima, la prima valutazione che solitamente si porta avanti è di tipo quantitativo alla ricerca della domanda “quanto va veloce?”. Un Paese come l’Italia che soffre da troppi anni di digital divide, infatti, ora è pronto ad una abbuffata di banda ultralarga e troppo raramente si ragiona sulla qualità della fibra che si va ad acquistare e dell’esperienza che si andrà a vivere. Vodafone V-Max è invece la risposta a quanti, consci dell’importanza di aspetti ulteriori rispetto alla sola velocità, già sono pronti a prediligere un servizio in grado di offrire grandi peculiarità.

Vodafone V-Max non è soltanto un servizio di banda ultralarga servito a 2,5Gbps sulla GigaNetwork Vodafone: è un prospetto premium, un valore aggiunto che si può sperimentare in molti aspetti dell’offerta. Vediamo le caratteristiche, perché è nei dettagli che questa offerta sa fare la differenza.

Vodafone V-Max, quel qualcosa in più

Film in streaming, partite in multiplayer, smartphone su YouTube, dispositivi Alexa molteplici, elettrodomestici connessi, lampadine smart, portatili in videochiamata e molto altro: questa è oggi la sfera domestica ed ognuno di questi tasselli necessita di una porzione della banda in entrata (soprattutto lato Wifi). Avere a disposizione una Vodafone Station e un connessione in fibra sono aspetti già di per sé importanti, ma c’è qualcosa di ulteriore a cui dover badare perché per avere una vera continuità è possibile far leva su qualcosa che solo V-Max è in grado di offrire.

Anzitutto con Vodafone V-Max è possibile incaricare il Wifi 6 della propria Vodafone Station di mappare l’ambiente in cerca di punti deboli. La mappatura dura per alcune settimane: seguendo tutti i dispositivi connessi e valutando la forza del segnale, il router è in grado di capire se ci siano zone buie nella casa, come piani non raggiungibili o angoli oscurati. Basta un muro di troppo o qualche soletta in cemento armato a schermare zone che invece si vorrebbe coperte per poter giocare, navigare, studiare o guardare qualcosa sulla propria smart tv. Qualora il modem trovi una zona non coperta, il problema sarà risolto gratis: Vodafone ti invia a casa, senza alcun costo aggiuntivo, uno o più extender in grado di ampliare la copertura del segnale fino ad arrivare in ogni singolo angolo e rendere così la rete realmente adatta alla tua abitazione. Sempre e comunque.

La seconda fondamentale peculiarità sta nella collaborazione sinergica tra la rete fissa Vodafone e la rete mobile 4G del medesimo operatore. A tutti gli abbonato V-Max arriva infatti a casa una chiavetta con SIM da infilare nella Vodafone Station: questa chiavetta sarà attivata soltanto nei casi in cui la fibra non possa essere raggiungibile, dunque:

prima che il tecnico venga ad installare la connessione, potendo così abilitare la banda no-limits fin dal primo giorno senza attese; quando per qualsiasi motivo la fibra incontri un momento di difficoltà e serva un supporto rapido per continuare il proprio lavoro o la propria partita, la lezione in DaD o il film iniziato.

Il servizio Sempre Connessi garantisce che la rete casalinga sia sempre online, insomma. Se appoggi sul tuo Wifi la videosorveglianza o qualsiasi altra utility, non avrai problemi perché ad ogni ostacolo c’è una soluzione di backup disponibile.

La bontà della connessione interna è inoltre garantita dalla Vodafone Station con rete Wifi 6, ossia lo standard più elevato a disposizione per poter avere una connessione mirata e stabile in tutta la casa.

V-MAX: tariffe e prezzi

Questi i prezzi disponibili per le nuove offerte Vodafone V-Max:

Internet Unlimited V-MAX a 32,90 euro al mese

Connessione, Vodafone Station, extender gratuiti eventuali

a 32,90 euro al mese Connessione, Vodafone Station, extender gratuiti eventuali Family Plan V-MAX a 39,90 euro al mese

Connessione, Vodafone Station, extender gratuiti eventuali e SIM con minuti, SMS e Giga illimitati da sfruttare in mobilità

Attenzione ad un dettaglio importante: non è previsto alcun costo aggiuntivo. Vodafone, infatti, non impone agli abbonati V-Max né costi di attivazione, né vincoli minimi di permanenza, né altro: il modem è gratuito, gli extender facoltativi sono in omaggio.

Il piano tariffario desiderato si può attivare online nel giro di pochi minuti e senza alcun costo extra.