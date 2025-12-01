VOLA ad Hogwarts con il set LEGO completo di 6 minifigure in SCONTO

I mattoncini LEGO ti fanno volare direttamente ad Hogwarts con il set dedicato a Lezioni di Volo. Le tue due passioni sono unite in un unico prodotto che si aggiunge alla tua collezione e ti fa avere anche 6 minifigure ambitissime. Conta che questo è un prodotto in esclusiva su Amazon quindi non puoi acquistarlo altrove. Con sconto del 18% grazie al Cyber Monday, lo metti in carrello a soli 65,50 euro. Non perdere un secondo in più perché non c’è alcuna Giratempo che ti permetterà di tornare indietro!

Il set LEGO Catello di Hogwarts: Lezioni di Volo è la perfetta aggiunta alla tua collezione. Perfetto anche come regalo di Natale a qualcuno che ama la saga di Harry Potter, include al suo interno tutto quello che occorre. Costruisci le mura della scuola di magia più famosa al mondo e aggiungi anche sei personaggi esclusivi alla scena. Infatti hai a disposizione Harry Potter, Neville Paciock, Draco Malfoy, la Professoressa McGonagall (McGranitt), Madama Bumb e Oliver Baston per ricreare l’ambientazione che più ami. Sì, c’è anche al Ricordella!

Il set è composto da 651 mattoncini colorati e da meccanismi che ti permettono di estrarre le stanze del castello. Ce ne sono due così da simulare l’effetto 3D e avere più spazio di gioco qualora ti dovesse interessare. All’interno della confezione sono inclusi anche 2 dei 14 ritratti (random) inseriti in ogni set della collezione e che possono essere esposti nella sala dei Trofei. Inoltre questo scenario può essere collegato con gli altri che possiedi (della stessa linea).

Non sprecare l’occasione di imparare a volare. Compra il tuo set LEGO Castello di Hogwarts: Lezioni di volo scontato del 18% al Cyber Monday di Amazon.Aggiungilo alla tua collezione con 65,50 euro.