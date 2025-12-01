 VOLA ad Hogwarts con il set LEGO completo di 6 minifigure in SCONTO
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

VOLA ad Hogwarts con il set LEGO completo di 6 minifigure in SCONTO

Il set Lego Castello di Hogwarts: Lezioni di Volo è scontatissimo per il Cyber Monday di Amazon, compralo subito.
VOLA ad Hogwarts con il set LEGO completo di 6 minifigure in SCONTO
Tecnologia
Il set Lego Castello di Hogwarts: Lezioni di Volo è scontatissimo per il Cyber Monday di Amazon, compralo subito.

I mattoncini LEGO ti fanno volare direttamente ad Hogwarts con il set dedicato a Lezioni di Volo. Le tue due passioni sono unite in un unico prodotto che si aggiunge alla tua collezione e ti fa avere anche 6 minifigure ambitissime. Conta che questo è un prodotto in esclusiva su Amazon quindi non puoi acquistarlo altrove. Con sconto del 18% grazie al Cyber Monday, lo metti in carrello a soli 65,50 euro. Non perdere un secondo in più perché non c’è alcuna Giratempo che ti permetterà di tornare indietro!

Compralo al Cyber Monday Amazon

Il set LEGO Catello di Hogwarts: Lezioni di Volo è la perfetta aggiunta alla tua collezione. Perfetto anche come regalo di Natale a qualcuno che ama la saga di Harry Potter, include al suo interno tutto quello che occorre. Costruisci le mura della scuola di magia più famosa al mondo e aggiungi anche sei personaggi esclusivi alla scena. Infatti hai a disposizione Harry Potter, Neville Paciock, Draco Malfoy, la Professoressa McGonagall (McGranitt), Madama Bumb e Oliver Baston per ricreare l’ambientazione che più ami. Sì, c’è anche al Ricordella!

BlackFriday
LEGO Harry Potter Castello di Hogwarts: Lezioni di Volo con 6 Minifigure da Collezione tra cui Draco Malfoy e la Professoressa McGonagall, Gioco di Ruolo per Bambini da 9 Anni dal Mondo Magico 76447

LEGO Harry Potter Castello di Hogwarts: Lezioni di Volo con 6 Minifigure da Collezione tra cui Draco Malfoy e la Professoressa McGonagall, Gioco di Ruolo per Bambini da 9 Anni dal Mondo Magico 76447

BlackFriday

65,5079,99€-18%

Vedi l’offerta

Il set è composto da 651 mattoncini colorati e da meccanismi che ti permettono di estrarre le stanze del castello. Ce ne sono due così da simulare l’effetto 3D e avere più spazio di gioco qualora ti dovesse interessare. All’interno della confezione sono inclusi anche 2 dei 14 ritratti (random) inseriti in ogni set della collezione e che possono essere esposti nella sala dei Trofei. Inoltre questo scenario può essere collegato con gli altri che possiedi (della stessa linea).

Non sprecare l’occasione di imparare a volare. Compra il tuo set LEGO Castello di Hogwarts: Lezioni di volo scontato del 18% al Cyber Monday di Amazon.Aggiungilo alla tua collezione con 65,50 euro.

{title}

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

4 Giochi Educativi da acquistare al Cyber Monday di Amazon

4 Giochi Educativi da acquistare al Cyber Monday di Amazon
iPad Air 11 con Apple M3 a -131 euro, ancora per poche ore

iPad Air 11 con Apple M3 a -131 euro, ancora per poche ore
Le 5 offerte gaming da acquistare al Cyber Monday Amazon

Le 5 offerte gaming da acquistare al Cyber Monday Amazon
Smart home e Cyber Monday: -40% sulla striscia LED Philips Hue

Smart home e Cyber Monday: -40% sulla striscia LED Philips Hue
4 Giochi Educativi da acquistare al Cyber Monday di Amazon

4 Giochi Educativi da acquistare al Cyber Monday di Amazon
iPad Air 11 con Apple M3 a -131 euro, ancora per poche ore

iPad Air 11 con Apple M3 a -131 euro, ancora per poche ore
Le 5 offerte gaming da acquistare al Cyber Monday Amazon

Le 5 offerte gaming da acquistare al Cyber Monday Amazon
Smart home e Cyber Monday: -40% sulla striscia LED Philips Hue

Smart home e Cyber Monday: -40% sulla striscia LED Philips Hue
Paola Carioti
Pubblicato il
1 dic 2025
Link copiato negli appunti