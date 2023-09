VPN 4 volte più sicura con PureVPN: ora in sconto del 75%

PureVPN è un servizio VPN pluripremiato all’estero che si distingue dagli altri servizi per offrire in un unico piano tre funzionalità extra in grado di rendere più sicura la navigazione delle persone. Il piano a cui ci riferimento è PureMax, che oltre alla VPN aggiunge un password manager, una crittografia dei file di livello superiore e un servizio che va a eliminare in automatico i dati personali raccolti dalle aziende.

Oggi puoi attivare PureMax a soli 4,99 euro al mese per 2 anni, grazie alla maxi offerta con sconto del 75% più 3 mesi extra in regalo. E se il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative, puoi sempre richiedere il rimborso entro 31 giorni dall’acquisto.

PureVPN è la VPN più sicura grazie a PureMax (-75%)

Con la VPN di PureMax navighi in modo sicuro e proteggi la rete Internet da accessi indesiderati, godendo di velocità di download ultra-veloci.

Lo strumento Pure Keep invece ti offre un luogo sicuro dove archiviare tutte le password e i documenti privati più importanti. Puoi usarlo su un massimo di 10 dispositivi.

L’app Pure Encrypt sigilla i tuoi documenti sensibili in un posto protetto, rafforzando ulteriormente la sicurezza con la crittografia più potente al mondo.

Infine il servizio Pure Privacy agisce da gestore personale della privacy, inviando in automatico per tuo conto richieste alle società per rimuovere i tuoi dati personali.

Le funzionalità di PureVPN sono compatibili su tutti i dispositivi. Puoi infatti proteggere Mac, PC Windows, device Android, iPhone, iPad, PC Linux e i browser web Chrome e Firefox.

Cogli al volo l’offerta di oggi di PureVPN per attivare PureMax a soli 4,99 euro al mese per 2 anni, risparmiando il 75% sul prezzo di listino pari a 19,95 euro e beneficiando di 3 mesi extra gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.