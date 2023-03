VPN: 83% di sconto per 2 anni più 3 mesi gratuiti con AtlasVPN

Per rapporto qualità-prezzo, AtlasVPN è oggi uno dei migliori servizi VPN che puoi attivare a lungo termine. Streaming in 4K senza interruzioni, utilizzo su dispositivi illimitati e protezione avanzata contro la pubblicità online sono i principali punti di forza di un servizio oggi scontato fino all’83% se aderisci al piano di due anni, a cui si aggiungono 3 mesi gratuiti.

AtlasVPN: ecco l’offerta perfetta sulla rete VPN

I server VPN sono uno dei fiori all’occhiello del servizio. Progettati appositamente per offrire la massima velocità durante la visione di un evento in streaming alla migliore risoluzione possibile (4K), i server di AtlasVPN sono in grado di offrirti un’esperienza d’uso ai massimi livelli, così come l’avanzato adblocker incluso nell’offerta. Anche lato sicurezza AtlasVPN si conferma una VPN con una marcia in più rispetto alla concorrenza: la crittografia è garantita dai protocolli AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2, in aggiunta ai tunnel progettati da WireGuard. C’è poi il monitoraggio continuo di eventuali violazioni dei tuoi dati personali, insieme al blocco automatico dei malware. L’altro punto di forza di AtlasVPN è il supporto multi-piattaforma. Puoi infatti connetterti alla rete VPN su PC Windows, Mac, computer Linux, smartphone Android, iPhone, Android TV e Amazon Fire TV.

Se hai l’abitudine di guardare eventi streaming in diretta, se non riesci a sopportare la pubblicità sul web e non vuoi porti limiti nell’utilizzo della VPN, l’offerta di oggi di AtlasVPN è da prendere al volo. Per i primi 27 mesi pagherai 43,37 euro anziché 261 euro, compresi tre mesi gratuiti. L’offerta non durerà ancora a lungo.

