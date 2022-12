VPN ad alta velocità di connessione: bastano poco più di 2 euro al mese

La velocità della connessione è un parametro fondamentale per poter scegliere la migliore VPN su cui puntare. Come noto, purtroppo, le VPN gratis presentano molti limiti in termini di velocità, spesso a causa di una banda ridottissima che il servizio mette a disposizione degli utenti. Per poter massimizzare la velocità della connessione tramite VPN è, quindi, necessario valutare altre opzioni.

Puntare su una VPN molto veloce, però, non significa dover spendere tanto. Affidandosi a Surfshark, nominata come “Una delle 3 VPN più veloci del 2021” da AV Comparatives, è possibile ridurre la spesa e poter contare su di una connessione ad alta velocità, grazie ad una rete di migliaia di server e all’assenza di limitazioni di banda applicate alla connessione degli utenti, anche in caso di utilizzo intenso.

Attualmente, con l’offerta disponibile in questo momento, Surfshark costa appena 2,05 euro al mese. Per abbattere la spesa in modo così significativo è sufficiente optare per il piano biennale proposto dalla VPN. L’offerta garantisce 2 mesi extra e uno sconto dell’84% sulla spesa che sarà par a circa 53 euro, importo che si traduce in una spesa mensile di 2,05 euro al mese. L’offerta può essere richiesta tramite il sito Surfshark, linkato qui di seguito:

Surfshark: la VPN per una connessione ad alta velocità costa pochissimo

Surfshark mette a disposizione dei suoi utenti una connessione ad alta sicurezza, con un sistema per bloccare i malware e con la crittografia e una politica no log per proteggere la privacy. La VPN, però, non è solo sicura ma è anche molto veloce. Con Surfshark, infatti, si può accedere ad una rete di oltre 3 mila server dislocati in 100 Paes.

La connessione è sempre ad alta velocità grazie anche all’assenza di limiti di banda. Scegliendo Surfshark, quindi, sarà possibile navigare in sicurezza e ad alta velocità. Con l’offerta in corso, inoltre, il costo della VPN viene ridotto ad appena 2,05 euro al mese scegliendo il piano biennale con 2 mesi gratis aggiuntivi. Per attivare l’offerta a tempo limitato è possibile fare riferimento al link di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.