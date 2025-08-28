VPN al miglior prezzo: è il momento di attivare Private Internet Access

Per attivare una nuova VPN illimitata è possibile puntare su Private Internet Access. Si tratta di una delle migliori VPN sul mercato e, con la nuova promo, diventa un vero e proprio affare. Per i nuovi utenti, infatti, c’è la possibilità di attivare il piano 2 Anni + 2 mesi con un prezzo ridotto a 1,99 euro al mese, in modo da poter accedere per 26 mesi alla VPN con un costo minimo. C’è sempre, inoltre, la possibilità di sfruttare 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Private Internet Access, disponibile qui di sotto.

Perché puntare su questa VPN

Private Internet Access mette a disposizione dei suoi utenti un servizio completo e ricco di vantaggi. La VPN garantisce, infatti, la possibilità di sfruttare la crittografia del traffico dati durante l’utilizzo. In questo modo, l’accesso a Internet è protetto e le informazioni scambiate sono al sicuro anche se la connessione Wi-Fi avviene tramite una rete pubblica.

L’uso della VPN, inoltre, avviene con una politica no log che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento. Il servizio, inoltre, mette a disposizione un network con server sparsi in tutto il mondo. In questo modo, è possibile”spostare” il proprio IP e avviare la navigazione evitando blocchi geografici e censure quando si naviga dall’estero. La VPN, inoltre, è utilizzabile su tutti i propri dispositivi, senza alcun costo extra.

Con l’offerta in corso, Private Internet Access è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,99 euro al mese, andando a scegliere il piano biennale con 2 mesi aggiuntivi e con una garanzia di rimborso di 24 mesi. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso.