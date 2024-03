VPN per Android trasformano lo smartphone in proxy

I ricercatori di HUMAN hanno individuato 17 app VPN gratuite sul Play Store che trasformano lo smartphone Android in proxy residenziali usati per eseguire varie attività illecite, tra cui phishing, spamming e furto di password. Google ha prontamente rimosso le app dallo store, mentre quelle già installate sono state bloccate con Play Protect.

Attenzione alle VPN gratuite

Circa un anno fa (maggio 2023), i ricercatori hanno scoperto Oko VPN sul Google Play Store. Analizzando il codice è stata individuata la libreria Proxylib che permette di attivare le funzionalità di proxy. Una nuova versione della libreria è stata inclusa nel LumiApps SDK usato per la monetizzazione delle app. Questo SDK era presente in 28 app, 17 delle quali pubblicizzate come VPN gratuite.

Quando l’ignara vittima avvia l’app non si accorge di nulla perché sullo schermo vede una normale interfaccia. In background viene invece effettuata una connessione alla rete proxy controllata dai cybercriminali. A questo punto, lo smartphone diventa un nodo delle rete sfruttato per il routing del traffico. Tutte le richieste che passano per questi proxy residenziali non vengono bloccate, in quanto provenienti da indirizzi IP legittimi.

Queste sono le 28 app che contengono la libreria Proxylib:

Lite VPN Anims Keyboard Blaze Stride Byte Blade VPN Android 12 Launcher (by CaptainDroid) Android 13 Launcher (by CaptainDroid) Android 14 Launcher (by CaptainDroid) CaptainDroid Feeds Free Old Classic Movies (by CaptainDroid) Phone Comparison (by CaptainDroid) Fast Fly VPN Fast Fox VPN Fast Line VPN Funny Char Ging Animation Limo Edges Oko VPN Phone App Launcher Quick Flow VPN Sample VPN Secure Thunder Shine Secure Speed Surf Swift Shield VPN Turbo Track VPN Turbo Tunnel VPN Yellow Flash VPN VPN Ultra Run VPN

Google ha comunicato di aver rimosso tutte le app dal Play Store. Play Protect mostrerà un avviso per indicare che quelle installate sono state bloccate (se Play Protect è attivo). Gli utenti devono quindi disinstallarle al più presto.