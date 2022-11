VPN completa di anti malware? Ecco a voi NordVPN con 3 mesi GRATIS

La tua privacy è importante, ma anche evitare pericolosi malware dal Web lo è. Quale strumento potresti utilizzare per fare tutto questo ottimizzando anche la tua connessione internet? La risposta esatta è NordVPN. Questa VPN offre un servizio di protezione davvero completo e unico nel suo genere.

Attivandola sui tuoi dispositivi, la licenza è valida fino a 7 simultaneamente, ottieni uno scudo potente contro qualsiasi minaccia possa crearti problemi durante la navigazione online. A completare l’opera è la funzione ThreatProtection che include una difesa serrata e specifica contro i più recenti pericoli del Web.

La sua particolarità è che rimane attiva anche quando non sei fisicamente connesso a uno dei server di NordVPN. Ciò vuol dire che anche navigando senza VPN tu sarai al sicuro da malware, tracker, hacker e cybercriminali. Sì, hai capito bene. In pratica è come se tu avessi attivo un antivirus di ultima generazione.

VPN solida e sicura: scegli NordVPN con ThreatProtection

ThreatProtection è la funzionalità più recente di NordVPN che trasforma questa VPN in una centrale di sicurezza informatica vera e propria. Oggi la ottieni scontata e con 3 mesi gratis in regalo. Affrettati perché l’attuale promozione potrebbe terminare da un momento all’altro, ma oltre il risparmio trovi anche la sostanza.

Infatti, nessuno di noi è più al sicuro online. Anche le aziende insospettabili installano dispositivi sui siti che visitiamo regolarmente per tracciare i nostri dati e conoscere le nostre abitudini. Questo serve loro per migliorare le tecniche pubblicitarie e i contenuti che propongono mentre navighiamo su internet.

Con ThreatProtection saremo completamente schermati da queste pratiche. La nostra navigazione rimarrà anonima e protetta dai cosiddetti tracker. Nessuno potrà utilizzare le nostre informazioni personali per la profilazione commerciale. Inoltre, farà da scudo anche contro malware bancari pronti a rubare i risparmi delle povere vittime.

Fai la scelta giusta affidandoti a una VPN completa e sicura. Scegli NordVPN, leader mondiale nel settore delle VPN. Grazie al Black Friday oggi la acquisti scontata e con 3 mesi gratis di protezione. Attivala subito sui tuoi dispositivi e inizia a navigare senza limiti né censure e con una velocità fino a 6730 Mbps.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.