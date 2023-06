VPN: con PureMax sei 4 volte più sicuro

PureMax è il piano più completo di PureVPN, servizio di riferimento a livello internazionale nel settore della realtà virtuale privata. Quattro gli elementi cardine su cui si basa: VPN ad alta velocità, un gestore di password affidabile, crittografia dei file avanzata e gestore della privacy.

In queste ore l’offerta di PureVPN sconta il prezzo del piano biennale a 4,99 euro al mese, anziché 19,95 euro. E in più 3 mesi extra sono in regalo.

VPN PureMax in maxi sconto

Il piano PureMax di PureVPN è l’ideale per un uso quotidiano in famiglia o in azienda. Si distingue innanzitutto per una velocità in download superiore alla media, per questo motivo è molto amato dai più giovani e in particolare dagli appassionati di videogiochi.

Integrata nel piano anche l’app PureKeep, un servizio che ti consente di memorizzare quante password vuoi e generarne sempre di nuove. Lo puoi usare su un massimo di 10 dispositivi.

L’altro fiore all’occhiello è il servizio PureEncrypt, con cui hai la garanzia di godere di una sicurezza di livello bancaria e dell’utilizzo della crittografia più potente al mondo. Infine PurePrivacy, il gestore personale della privacy che aumenta in maniera esponenziale il tuo benessere digitale inviando alle aziende richieste di rimozione dei tuoi dati personali in automatico.

Tutto questo oggi in offerta a 4,99 euro al mese per due anni e 3 mesi aggiuntivi in regalo. Attiva ora il piano PureMax di PureVPN per beneficiare di uno sconto pari al 75% per 24 mesi.

