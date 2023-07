VPN da portare in vacanza: connessione sicura con 1,71 €/mese

Prima di partire per le vacanze, soprattutto in caso di viaggio all’estero, è opportuno attivare una nuova VPN. Grazie a questo servizio è possibile accedere ad Internet in sicurezza, anche quando si usa una rete Wi-Fi non protetta, e si può anche geolocalizzare la propria posizione, scegliendo l’indirizzo IP di un altro Paese per aggirare eventuali blocchi all’accesso ad app e siti web.

Tra le tante opzioni a disposizione degli utenti, in questo momento, la scelta giusta per avere una VPN da usare in vacanza è, senza dubbio, AtlasVPN. Grazie all’offerta relativa al piano biennale è possibile attivare il servizio con una spesa di appena 1,71 euro al mese invece di 11,22 euro al mese, ricevendo anche 3 mesi gratis aggiuntivi, per un totale di 27 mesi.

Per accedere all’offerta è possibile visitare il sito ufficiale di AtlasVPN, accessibile tramite il link qui di sotto.

VPN in vacanza: perché scegliere AtlasVPN

AtlasVPN ha tutte le carte in regola per essere la VPN da portare in vacanza. Il servizio include:

una connessione illimitata : non ci sono limiti di banda e di traffico dati

: non ci sono limiti di banda e di traffico dati una connessione protetta dalla crittografia

dalla crittografia una politica no log che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento

che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento la possibilità di accesso alla rete VPN tramite un numero illimitato di dispositivi

Con AtlasVPN, quindi, è possibile attivare una VPN da avere in vacanza al costo di appena 1,71 euro al mese scegliendo il piano biennale con 3 mesi gratis extra, per un totale di 27 mesi. Per attivare subito la promozione e iniziare ad utilizzare la VPN è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

La promozione prevede la fatturazione anticipata, per una spesa complessiva di 46 euro, oltre che la garanzia di rimborso che consente di ottenere un risarcimento integrale dell’importo prelevato entro i primi 30 giorni successivi all’attivazione dell’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.