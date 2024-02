VPN e privacy totale con uno sconto dell'82%

È sempre più difficile girare in rete senza trovarsi davanti a dei pericoli: persino l’utente più navigato oramai rischia grosso su alcuni siti, considerato che ogni volta potresti trovarti davanti possibili furti di dati sensibili, che senza accorgercene lasci sul tuo computer alla mercé di tutti. Fortunatamente esistono servizi VPN in grado di offrire protezione, tutela e privacy ad un prezzo irrisorio: oggi parliamo proprio di CyberGhost, una scelta molto vantaggiosa se sei alla ricerca di una VPN funzionale e conveniente.

Due anni di VPN e privacy a 2,19€ al mese

Se sei alla ricerca di una soluzione completa per proteggere la tua privacy in rete e navigare online senza avere alcuna restrizione geografica, allora CyberGhost VPN è la soluzione ideale. Con il piano biennale avrai la possibilità di ricevere uno sconto dell’82%, arrivando a pagare solo 2,19€ al mese. Questa cifra ti darà la possibilità di usufruire dei servizi di CyberGhost VPN su 7 dispositivi contemporaneamente, che siano PC Windows, Mac, Linux o dispositivi mobile come Android e iOS. Potrete poi sfruttare CyberGhost anche su console da gioco, router e persino sulle Smart TV.

Per quanto riguarda la sicurezza, la VPN di CyberGhost utilizza protocolli di crittografia avanzati come l’AES a 256 bit, affiancati a un kill switch che bloccherà la connessione in caso di perdita della VPN e la possibilità di sfruttare uno split tunneling così da scegliere quali applicazioni necessitano delle funzioni di CyberGhost.

CyberGhost VPN infine non rallenterà la tua connessione: con dei server ottimizzati per garantire uno streaming fluido e zero problemi di buffering, potrai sfruttare applicazioni come Netflix senza perdite di qualità di alcun tipo. Se tutto questo poi non bastasse, avrai modo di risolvere ogni problema grazie alla chat integrata sul sito di CyberGhost, e nella peggiore delle ipotesi potrai sfruttare la garanzia di rimborso entro 45 giorni.

Visita ora il sito e scopri i piani disponibili. Ti suggeriamo comunque di valutare quello biennale, considerato lo sconto dell’82% e il fatto che avrai comunque accesso ad una garanzia di rimborso entro 45 giorni.

