Perché una VPN è essenziale per la tua sicurezza in aeroporto

Quando viaggi è importantissimo pensare alla tua privacy prima di connetterti online a reti WiFi pubbliche o a HotSpot sconosciuti e gratuiti. Un luogo pericoloso dove si annidano cybercriminali esperti pronti a invadere e infettare il tuo dispositivo è proprio l’aeroporto. Ecco perché è indispensabile dotarsi di una buona VPN, così eviti che criminali del genere si approprino dei tuoi dati. Attiva ora AtlasVPN, in offerta speciale.

Grazie al suo sistema in grado di rendere anonima la tua connessione, viene completamente protetto da qualsiasi attacco e minaccia online. Il protocollo WireGuard è uno dei migliori. Inoltre, i suoi server ti assegnano un Indirizzo IP e una Posizione Virtuale differenti. In questo modo niente e nessuno è in grado di risalire a te mentre sei connesso a una rete WiFi di aeroporto.

AtlasVPN è un’ottima VPN che non registra le tue attività. Quindi tutto ciò che fai quando sei connesso ai suoi server non viene conservato e nemmeno inviato a terzi. Un’ulteriore garanzia di serietà e privacy. Allo stesso tempo, un sistema anti-malware agisce in modo da bloccare tempestivamente qualsiasi attacco tramite file o email.

VPN: proteggiti quando sei in aeroporto

Il vantaggio di avere una VPN attiva sui tuoi dispositivi è la connessione anonima e protetta generata dai suoi server. AtlasVPN, in offerta speciale, garantisce il totale anonimato quanto sei online. In questo modo, anche quando ti connetti a reti WiFi pubbliche, come in aeroporto, sei sempre al sicuro, lontano da qualsiasi minaccia possa invadere la tua privacy.

Un altro vantaggio è che con AtlasVPN puoi installare la sua app e attivarla contemporaneamente su dispositivi illimitati. Questo vuol dire che non c’è un limite ai device che puoi proteggere. Condividi il tuo abbonamento con familiari, parenti e amici. In questo modo permetti anche a loro di avere una connessione completamente sicura e anonima oltre che ottimizzata grazie alla larghezza di banda illimitata fornita dai suoi server.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.