VPN: il miglior affare con Private Internet Access è ORA

Private Internet Access, noto in italia con l’acronimo PIA, è un servizio VPN che punta tutto sulla protezione della privacy e sull’accesso completo a tutti i contenuti preferiti degli utenti. In queste ore è disponibile un’offerta a tempo limitato che ti consente di ottenere PIA VPN in sconto dell’81% per i primi due anni, a cui devi poi aggiungere 2 mesi extra in regalo. E se non sei soddisfatto del servizio, sai di avere la garanzia di rimborso di 30 giorni.

Private Internet Access VPN: ecco la miglior offerta

Il servizio VPN di Private Internet Access ti consente di ottenere una navigazione sul web finalmente libera. PIA dal canto suo assicura di non conservare alcun log di utilizzo e offre un livello di crittografia dei dati a prova di hacker.

Per una maggiore sicurezza mantieni i tuoi dati criptati per più tempo possibile, impedendo a eventuali malintenzionati di effettuare l’accesso a email, dettagli bancari, foto e qualunque altro dato non criptato.

Hai inoltre la possibilità di accedere a tutti i tuoi contenuti preferiti senza restrizioni di rete né il fastidioso throttling dell’ISP su un numero illimitato di dispositivi.

Approfitta dell’offerta a tempo limitato di queste ore per attivare il servizio VPN di Private Internet Access scontato dell’81%. La miglior offerta per il rientro a scuola include inoltre 2 mesi aggiuntivi gratis. Per accedere all’offerta collegati a questa pagina del sito ufficiale e premi sul pulsante rosso Ottieni questa offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.