VPN illimitata e antivirus: un unico bundle da meno di 3 euro al mese

Norton 360 è la suite di sicurezza che sta rivoluzionando il settore della cybersecurity, garantendo tanti strumenti di protezione per gli utenti con una spesa ridotta. Con Norton 360, infatti, è possibile accedere all’antivirus, in grado di garantire il rilevamento e il blocco in tempo reale di tutte le minacce informatiche, oltre che alla VPN illimitata, per accedere ad Internet senza tracciamento e aggirare qualsiasi blocco all’accesso ad un sito o ad un servizio web.

In questo momento, Norton 360 è disponibile in sconto fino al 65%. La versione consigliata da attivare è Norton 360 Deluxe che presenta un costo di 34,99 euro per un anno. In pratica, con una spesa di meno di 3 euro al mese è possibile accedere ad una suite di sicurezza di altissimo livello andando a proteggere 5 dispositivi. C’è anche la versione Premium che costa 44,99 euro e protegge fino a 10 dispositivi.

Per accedere a Norton 360 è possibile seguire il link qui di sotto.

Norton 360: antivirus e VPN in un’unica offerta

Con Norton 360 è possibile accedere ad una suite di software di sicurezza che include:

l’ antivirus con rilevamento e blocco in tempo reale delle minacce informatiche e un database in costante aggiornamento

con rilevamento e blocco in tempo reale delle minacce informatiche e un database in costante aggiornamento la VPN per l’accesso ad Internet in modalità privata, con la possibilità di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese

per l’accesso ad Internet in modalità privata, con la possibilità di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese fino a 75 GB in cloud per il backup del proprio PC

Norton 360 costa 34,99 euro per un anno. Con meno di 3 euro al mese, quindi, è possibile attivare la versione Deluxe della suite di Norton che permette di proteggere ben 5 dispositivi in contemporanea (il software è disponibile su PC Windows, macOS, Android ed iOS). C’è anche la versione Premium che costa 44,90 euro e estende la protezione fino a 10 dispositivi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

