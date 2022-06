In vacanza con la VPN: perché metterla in valigia

Ora che la morsa della pandemia si è finalmente allentata, possiamo guardare all’estate in arrivo come al periodo ideale per concederci una meritata vacanza. In valigia finiranno costumi, occhiali da sole o scarponcini a seconda della destinazione scelta, ma meglio portare con sé anche una VPN. Il perché è spiegato in una ricerca appena pubblicata oltreoceano.

Metti al sicuro la tua vacanza con una VPN

Lo studio è stato condotto dal team di NordVPN in tutti gli Stati Uniti. Emergono dati interessanti a proposito della percezione del rischio relativa all’utilizzo delle reti WiFi pubbliche senza alcun tipo di protezione: il 63% dei viaggiatori dichiara di essere intenzionato a impiegarle quando si trova lontano da casa. Ancora, l’85% teme di poter così finire nel mirino dei malintenzionati e di vedere le proprie informazioni messe a repentaglio, ma solo il 7% si attiva per evitarlo passando da una Virtual Private Network. Ciò significa che il 78% si espone a pericoli per la propria privacy e per i propri dati.

Per un approfondimento sulle insidie che possono nascondere questi network, disponibili negli aeroporti così come in alberghi o ristoranti, rimandiamo a un articolo dedicato, pubblicato su queste pagine nelle scorse settimane. Ci limitiamo a citare che, a volte, i cybercriminali ne allestiscono con il solo obiettivo di compiere le loro azioni illecite. Queste le parole di Daniel Markuson, Digital Privacy Expert di NordVPN.

I malintenzionati possono impostare finti hotspot o accessi non sicuri su router pubblici, per poi monitorare la vostra attività online. Una volta connessi, possono intercettare il vostro traffico Internet, infettare il vostro dispositivo con malware e rubare le vostre informazioni personali.

Non si tratta di un eccessivo allarmismo, ma di una realtà che molti ancora ignorano. Una soluzione efficace per mettersi al sicuro è quella che passa dall’utilizzo di una VPN affidabile, in grado di proteggere da qualsiasi codice maligno e di applicare la crittografia ai dati trasmessi o ricevuti. In questo momento, quella di NordVPN è in sconto del 52% sul prezzo di listino.

