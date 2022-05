VPN leak: i dati degli utenti esposti su Telegram

Un altro leak sta mettendo in pericolo la privacy e i dati personali degli utenti. È l’ennesimo di un periodo davvero nero sul fronte della cybersecurity. Questa volta tocca a coloro che hanno scelto di affidarsi ad alcuni servizi che offrono VPN gratuite ovvero GeckoVPN, SuperVPN e ChatVPN, le cui informazioni sono state raccolte in un file da 10 GB distribuito liberamente su Telegram. La condivisione ha preso il via il 7 maggio. Per stare al sicuro, meglio optare per la solidità di un’offerta premium come quella proposta da NordVPN, oggi in sconto del 52%.

Un leak ha colpito gli utenti di tre VPN gratuite

L’archivio contiene un totale pari a 21 milioni di record, appartenenti ad altrettanti iscritti. Al loro interno sono consultabili in chiaro l’indirizzo email (nel 95% dei casi inerenti a caselle su Gmail), lo username, il nome e il cognome, il paese di residenza, la password (fortunatamente non in chiaro), gli eventuali dettagli sui metodi di pagamento inseriti e il periodo di validità delle opzioni premium sottoscritte.

Per uno dei tre servizi chiamati in causa, SuperVPN, non si tratta del primo leak: era stato colpito già nel 2020. Nelle mani dei cybercriminali, questi dati possono essere impiegati con le più disparate finalità malevole, anzitutto per mettere in atto truffe e raggiri. Una di queste è quella che passa dall’invio di messaggi in cui si ricatta la potenziale vittima, affermando di essere a conoscenza delle attività online svolte e chiedendo una somma di denaro (molto spesso in crypto) per non vedere divulgate pubblicamente le informazioni. Spinto dal panico, qualcuno potrebbe cadere nella trappola.

A chi è interessato a proteggere le proprie sessioni di navigazione e i propri dispositivi affidandosi a una Virtual Private Network consigliamo di prendere in considerazione un'offerta premium, che per ovvie ragioni offre maggiori garanzie.

