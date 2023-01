VPN per cellulare: a che serve e come scegliere la migliore

Utilizzare una VPN per cellulare può tornare comodo in moltissimi contesti d’uso. Grazie ad una VPN, infatti, è possibile navigare massimizzando la privacy ed aggirando i vincoli geografici applicati da qualsiasi provider di servizi web. Si tratta, quindi, di un sistema semplice da usare e incredibilmente efficace per poter sfruttare al meglio il proprio cellulare nella vita di tutti i giorni.

La scelta di una VPN per cellulare, invece, va fatta tenendo conto delle proprie esigenze e della qualità del servizio. Affidarsi ad una VPN gratis, ad esempio, comporta fin troppi limiti (sia alla sicurezza che alla velocità e al traffico dati disponibile). Meglio, quindi, valutare un’alternativa più completa, scegliendo una VPN “quasi gratis” come Atlas VPN che, con l’offerta attuale, costa appena 1,81 euro al mese.

VPN per cellulare: ecco a cosa serve e perché usarla

Grazie ad una VPN per cellulare è possibile navigare in sicurezza, sfruttando la crittografia dei dati della connessione. Si tratta di un aspetto utilissimo quando, ad esempio, si utilizza una connessione Wi-Fi pubblica. Attivando una VPN sarà possibile accedere ad Internet tramite un Wi-Fi pubblico senza timore del tracciamento e proteggendo al massimo la propria privacy.

Una VPN per cellulare, inoltre, è utilissima quando si usa il proprio dispositivo all’estero. Con questo servizio, infatti, è possibile collegarsi ad un server in Italia, simulando una connessione tramite una rete italiana e, quindi, aggirando i vincoli geografici applicati dai provider di servizi (come, ad esempio, i servizi di streaming). Con una VPN, inoltre, è possibile simulare una connessione da un altro Paese quando ci si trova in Italia.

Come scegliere la migliore VPN del momento: l’offerta di AtlasVPN

Con l’offerta di AtlasVPN si ha davvero la possibilità di attivare la miglior VPN del momento. Il servizio propone una politica no log, garantendo un accesso illimitato alla rete (senza vincoli sul numero di dispositivi utilizzati in contemporanea) e mettendo a disposizione la crittografia dei dati per il massimo della privacy in tutti i contesti di utilizzo.

Scegliendo il piano biennale di AtlasVPN è possibile ottenere uno sconto dell’81%. In questo modo, la spesa complessiva è di circa 43 euro, importo che si tradurrà in un esborso effettivo di 1,81 euro al mese. Da notare che c’è la garanzia di rimborso a 30 giorni. Per scoprire i dettagli su AtlasVPN e attivare il servizio (disponibile anche tramite app per Android e iOS) è possibile sfruttare il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.