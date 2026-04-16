VPN per l'Italia: connessione sicura e senza blocchi geografici con NordVPN

Chi si trova all’estero e ha bisogno di una VPN per l’Italia, in modo da ottenere un IP italiano, può puntare a occhi chiusi su NordVPN, servizio di riferimento per tutto il settore.

Grazie alla promozione in corso, la VPN in questione è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,99 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Si tratta dell’occasione giusta per attivare una VPN veloce e sicura con server locali situati in Italia. L’offerta in questione è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

La VPN giusta per l’Italia

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi. Il servizio in questione garantisce la possibilità di criptare il traffico dati per un accesso sicuro anche quando la connessione non è privata. Da segnalare anche la politica no log che assicura l’assenza di un tracciamento dell’attività dell’utente. La VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati.

Uno dei punti di forza di NordVPN è rappresentato dal network da oltre 7 mila server VPN che consente agli utenti di scegliere un server situato in un altro Paese, in modo da spostare il proprio IP ed evitare eventuali blocchi su base geografica. Si tratta di una soluzione ottimale per chi ha bisogno di una VPN per l’Italia, grazie alla presenza di diversi server locali pronti all’uso.

Grazie alla promozione in corso, NordVPN ora è disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,99 euro al mese, andando a selezionare il piano di 24 mesi che include 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto, seguendo poi la procedura guidata per l’attivazione.