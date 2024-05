VPN premium a meno di 3€ al mese: PrivateVPN

Attività quotidiana che coinvolge un po’ tutti, la navigazione online richiede una VPN premium a costi contenuti per mettere al sicuro i dati e la privacy. Oggi parliamo di PrivateVPN, un servizio che, grazie ad una offerta incredibile, permette di ottenere protezione completa a meno di 3€ al mese. Infatti, con l’attuale promozione, puoi sottoscrivere l’abbonamento di 12 mesi e riceverne ben 24 extra pagando solo 2,08 euro mensili. Ciò significa risparmiare l’85% sul prezzo di listino.

Caratteristiche e vantaggi di questa VPN premium

Niente registro dei dati, una vasta rete di server in tutto il mondo e la crittografia di livello miliare: già soltanto questo ti dovrebbe far capire il valore assoluto di PrivateVPN. Parliamo della politica di no log. Questa è supportata dalle leggi sulla privacy della Svezia, che impone di non registrare il traffico degli utenti. Inoltre, puoi usare la VPN su un massimo di 6 dispositivi simultaneamente. Amici, familiari o team di lavoro: scegli tu a chi dare questo servizio.

La sicurezza si allarga alla protezione contro le perdite IPv6, che mantiene anonime le attività online anche se la connessione VPN viene interrotta. Inoltre, potrai sfruttare larghezza di banda e velocità illimitate, il che significa navigare, guardare video in streaming o scaricare file rapidamente e senza interruzioni. La crittografia usa chiavi a 2048 bit accoppiate all’AES-256. Quindi, protezione ai massimi livelli.

Oltre a queste caratteristiche tecnologiche avanzate, PrivateVPN vanta una rete di server in 63 paesi diversi. Potrai accedere a tutti i contenuti limitati geograficamente ovunque tu vai nel mondo. Completano l’offerta un servizio clienti pronto a intervenire per qualsiasi esigenza e la possibilità di dialogare direttamente con gli sviluppatori. Inoltre, se il servizio ti dovesse deludere, hai a disposizione la garanzia di rimborso di 30 giorni.

Arrivati a questo punto, e dopo tutto ciò che ti abbiamo detto, non ti resta che abbonarti alla VPN premium di PrivateVPN: soli 2,08 euro al mese per 36 mesi, di cui 24 gratis. Cosa vuoi di più?