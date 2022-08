VPN su PS4 e PS5, ecco perché dovresti usarla

Usare una VPN sulla tua PlayStation, che sia una PS4 o una più recente PS5, è un’idea che dovresti considerare seriamente. Nell’epoca contemporanea, l’utilizzo di una rete virtuale privata non solo è utile per diversi scopi, come accedere ai cataloghi stranieri di servizi come Netflix e Disney+, ma soprattutto per navigare in anonimato e avere una maggiore sicurezza.

Con PS4 e PS5 è sostanzialmente la stessa cosa, specialmente se giochi molto online. Non solo hai la possibilità di mascherare il tuo indirizzo IP, ma puoi anche velocizzare la connessione internet e accedere a server di gioco internazionali. Le VPN gratuite tuttavia sono solitamente molto limitate, per questo è meglio affidarsi a una VPN Premium come ExpressVPN, che puoi acquistare con il 35% di sconto.

I vantaggi di usare una VPN premium su PS4 e PS5

L’utilizzo di una VPN mentre giochi online con la tua PS4 o PS5 ti garantisce innumerevoli vantaggi e dovresti proprio considerarli. Te ne elenchiamo qualcuno:

Velocizzi la tua connessione internet : alcuni provider di rete possono limitare la velocità della connessione in specifici momenti della giornata, come le ore di punta. La VPN ti permette di andare oltre questi limiti.

: alcuni provider di rete possono limitare la velocità della connessione in specifici momenti della giornata, come le ore di punta. La VPN ti permette di andare oltre questi limiti. Puoi superare i limiti territoriali di alcune applicazioni : se vuoi accedere ai cataloghi stranieri di Netflix e altre piattaforme di intrattenimento, una VPN ti permette di farlo anche tramite la tua console da gioco.

: se vuoi accedere ai cataloghi stranieri di Netflix e altre piattaforme di intrattenimento, una VPN ti permette di farlo anche tramite la tua console da gioco. Nascondi l’indirizzo IP: con l’utilizzo di una VPN puoi nascondere il tuo indirizzo IP e proteggerti da minacce online che possono colpire anche le console, come attacchi DDoS progettati per far “crashare” il tuo gioco.

Con ExpressVPN puoi avere tutto questo ad un prezzo conveniente grazie allo sconto subito disponibile per te. Nel caso però non fossi convinto puoi comunque provarla gratis per 30 giorni e poi decidere se usufruire della garanzia di rimborso “soddisfatti o rimborsati”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.