Netflix a 3 euro al mese: ecco come fare

Uno dei metodi più efficaci per risparmiare su un’abbonamento Neflix è quello di condividerlo con altre persone. Una cosa che a volte non sempre si riesce a fare: vuoi perché non hai amici disposti a condividerlo, vuoi perché tutti gli altri account sono occupati, ti ritrovi magari a dover rinunciare per non spendere la cifra mensile richiesta.

Per fortuna esistono servizi come GamsGo, un sito che ti permette di condividere un abbonamento Netflix, e non solo, con altri utenti di tutto il mondo in modo perfettamente legale. E adesso ti spieghiamo come funziona.

Come pagare Netflix 3 euro al mese grazie a GamsGo

GamsGo funziona in modo molto semplice e naturalmente molto simile ad altre piattaforme che offrono questa tipologia di servizi: una volta effettuata la registrazione, puoi selezionare Netflix tra gli abbonamenti disponibili. Il prezzo per un’iscrizione Premium, che include la visione in 4K, come puoi vedere è solo di 3,67€ al mese.

A quel punto puoi fare due cose: scegliere di condividere il tuo account con altri utenti oppure unirti a un altro profilo già attivo. Il primo metodo è forse quello più macchinoso e per il quale il risparmio non arriverebbe nell’immediato: per questo la soluzione più utilizzata è quella di unirsi ad un gruppo di condivisione già esistente. Naturalmente, più sono gli utenti che condividono, minore sarà il prezzo finale dell’abbonamento.

Nel momento in cui effettui il pagamento, puoi scegliere il numero di mesi ai quali abbonarti e quanti schermi vorresti avere a disposizione. Successivamente, paghi con carta di credito, debito o PayPal, potendo usufruire di una garanzia di rimborso entro 48 ore dall’acquisto.

Il servizio è al 100% affidabile come testimoniano le numerose recensioni positive presenti in rete. Se vuoi abbonarti a Netflix a soli 3€ è la soluzione migliore per risparmiare tanto e usufruire del meglio che il servizio in streaming ha da offrire.

