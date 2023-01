VPN sicura e veloce: ecco come scegliere quella giusta

Come scegliere una VPN che sia davvero sicura e veloce? Quali sono gli elementi da valutare e, soprattutto, quanto costa un servizio con queste caratteristiche? Rispondere a questi interrogativi richiede una conoscenza dettagliata delle opzioni a disposizione sul mercato per chi è alla ricerca di una nuova VPN da utilizzare su PC, smartphone, tablet o su qualsiasi altro dispositivo.

Un esempio di VPN sicura e veloce è rappresentato da CyberGhost, servizio che consente l’accesso alla rete privata virtuale con un costo di appena 2,19 euro al mese, scegliendo l’offerta dedicata al piano biennale con 2 mesi gratis aggiuntivi e con possibilità di rimborso integrale della spesa entro 45 giorni dall’attivazione.

VPN veloce e sicura: quali sono le caratteristiche da valutare

Una VPN, per essere davvero sicura e veloce, deve poter contare su:

a ssenza di limiti alla connessione Internet , sia in termini di velocità di connessione che di traffico dati disponibile; molte VPN gratuite, purtroppo, limitano fortemente quest’aspetto, pregiudicando la qualità della connessione

, sia in termini di velocità di connessione che di traffico dati disponibile; molte VPN gratuite, purtroppo, limitano fortemente quest’aspetto, pregiudicando la qualità della connessione la crittografia del traffico dati e una politica no log per garantire che la sicurezza sia massima e che non ci sia alcun tracciamento dei dati di navigazione dell’utente

Questi due elementi rappresentano dei requisiti necessari per chi è alla ricerca di una VPN davvero sicura e veloce e vanno valutati sempre con molta attenzione prima di scegliere il servizio a cui affidarsi.

Nuova VPN: con CyberGhost c’è l’offerta giusta per una VPN davvero sicura e veloce

In questo momento, CyberGhost si caratterizza come un riferimento del settore delle VPN, sia in termini di sicurezza che di velocità. La VPN, infatti, ha tutte le carte in regola per garantire un servizio completo, sotto tutti i punti di vista, e senza limitazioni. C’è la possibilità di sfruttare la crittografia per proteggere i dati e una politica no log per evitare il tracciamento e non manca l’accesso ad Internet senza limitazioni su qualsiasi dispositivo.

Molto interessante anche l’offerta: CyberGhost costa 2,19 euro al mese scegliendo il piano biennale con 2 mesi gratis aggiuntivi. L’offerta garantisce uno sconto dell’82% sulla spesa mensile e può essere sfruttata dal link qui di seguito:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.