VPN veloce e sicura con CyberGhost a soli 2,19 euro al mese

Il servizio VPN di CyberGhost è tra i più veloci e sicuri disponibili oggi sul mercato. Il merito va ai server ottimizzati per la visione in streaming e il gaming, grazie ai quali puoi guardare i più grandi eventi sportivi e giocare ai tuoi titoli preferiti senza buffering né fastidiosi lag. A questo si aggiunge l’impiego della crittografia AES a 256 bit, la stessa utilizzata dal governo USA, che garantisce una sicurezza dei dati online granitica.

Oggi puoi attivare CyberGhost VPN a soli 2,19 euro al mese per 2 anni, grazie all’82 per cento di sconto applicato sul prezzo di listino. In più benefici di 2 mesi extra in regalo e di una garanzia di rimborso pari a 45 giorni.

CyberGhost VPN a soli 2,19 euro al mese per 2 anni

Sono numerosi i vantaggi offerti dalla VPN di CyberGhost, a partire dal numero di server a cui puoi accedere: sono oltre 9000 in più di 90 Paesi. Della velocità abbiamo già parlato, senza però menzionare l’ottimizzazione dei server per il download dei file in P2P in totale sicurezza e anonimato.

Per quanto riguarda il tema della sicurezza, con CyberGhost ottieni un indirizzo IP dedicato, l’eliminazione dei dati ad ogni riavvio del server e il blocco del traffico Internet non appena c’è un’interruzione della connessione VPN.

Aggiungici poi i migliori protocolli del settore, da WireGuard a IKEv2 passando per OpenVPN, una politica No Log certificata e l’avvio automatico della VPN non appena ti colleghi a una rete Internet non protetta.

Cogli al volo l’ultima offerta di CyberGhost per attivare uno dei migliori servizi VPN presenti sul mercato a soli 2,19 euro al mese per 2 anni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.